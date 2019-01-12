Житель Ейска изменил фамилии родителей, чтобы получить вид на жительство в Польше
Уроженец Краснодарского края изменил фамилии отца и матери в свидетельствах о рождении, чтобы получить постоянный вид на жительство в Польше
В военное пограничное отделение в польском городе Ольштын обратился 46-летний мужчина, который хотел получить постоянный вид на жительство. Сотрудники ведомства проверили его свидетельство о рождении и установили, что документ является поддельным.
Россиянин признался, что подделал в документах фамилии и имена отца и матери. Ему предъявили обвинение, после чего мужчина добровольно заплатил штраф размеров в 1 тыс. злотых (более 17 тыс. рублей), сообщает пресс-служба Варминьско-Мазурского пограничного управления.
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