Житель Ейска изменил фамилии родителей, чтобы получить вид на жительство в Польше

Краснодарский край, В мире

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Уроженец Краснодарского края изменил фамилии отца и матери в свидетельствах о рождении, чтобы получить постоянный вид на жительство в Польше

В военное пограничное отделение в польском городе Ольштын обратился 46-летний мужчина, который хотел получить постоянный вид на жительство. Сотрудники ведомства проверили его свидетельство о рождении и установили, что документ является поддельным.

Россиянин признался, что подделал в документах фамилии и имена отца и матери. Ему предъявили обвинение, после чего мужчина добровольно заплатил штраф размеров в 1 тыс. злотых (более 17 тыс. рублей), сообщает пресс-служба Варминьско-Мазурского пограничного управления.

Как писали Юга.ру, 10 января в Крыму пограничники задержали жителя Украины, который пытался пересечь границу с поддельным паспортом.

Ейский район Мошенничество Ценные бумаги
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