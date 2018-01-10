Житель Украины пытался пересечь границу с Россией по поддельному паспорту

В Крыму пограничники задержали жителя Украины с поддельными документами

Инцидент произошел в пункте пропуска «Армянск». Мужчина предъявил национальный паспорт гражданина Украины, у пограничников возникли сомнения в подлинности документа. Дополнительная проверка бланка подтвердила, что у паспорта есть признаки подделки, сообщает RT.

Мужчина рассказал, что купил паспорт в Херсонской области за 100 долларов, потому что под своим именем он не может въезжать в Россию до 2022 года из-за нарушения миграционного законодательства. В отношении жителя Украины возбудили уголовное дело по ст. 322 УК России (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).