Онкологи Краснодара впервые удалили две опухоли одновременно
Хирурги из Краснодара удалили пациенту две опухоли, которые случайно нашли при проведении УЗИ
В поликлинику по месту жительства обратился 64-летний житель Краснодара. Мужчину ничего не беспокоило, но при проведении планового УЗИ врачи обнаружили двухстороннюю опухоль почек размерами 2 и 3 см.
Во время обследования в Клиническом онкологическом диспансере №1 мужчине поставили диагноз — рак. Из-за того, что болезнь удалость обнаружить на ранней стадии, врачи провели наиболее щадящую и нестандартную методику лечения: лапароскопически провели органосохраняющую резекцию опухолей обеих почек.
Подобная операция была проведена в крае впервые и прошла успешно. Онкологам удалось полностью удалить опухоли из обоих органов одновременно и восстановить функционирование почек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края
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