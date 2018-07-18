Онкологи Краснодара впервые удалили две опухоли одновременно

Хирурги из Краснодара удалили пациенту две опухоли, которые случайно нашли при проведении УЗИ

В поликлинику по месту жительства обратился 64-летний житель Краснодара. Мужчину ничего не беспокоило, но при проведении планового УЗИ врачи обнаружили двухстороннюю опухоль почек размерами 2 и 3 см.

Во время обследования в Клиническом онкологическом диспансере №1 мужчине поставили диагноз — рак. Из-за того, что болезнь удалость обнаружить на ранней стадии, врачи провели наиболее щадящую и нестандартную методику лечения: лапароскопически провели органосохраняющую резекцию опухолей обеих почек.

Подобная операция была проведена в крае впервые и прошла успешно. Онкологам удалось полностью удалить опухоли из обоих органов одновременно и восстановить функционирование почек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края