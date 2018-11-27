В Краснодаре экс-полицейских осудили за взяточничество

В Краснодаре троих экс-полицейских признали виновными во взяточничестве

Суд установил, что 28 июня 2017 года начальник отдела полиции СУ УВД Сочи Руслан Харту передал 50 тыс. рублей начальнику одного из отделов ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Андрею Каракаю. За это он хотел получить лояльное отношение к своему подчиненному во время предварительного расследования по уголовному делу.

В этот же день к Каракаю обратился его подчиненный Аркадий Макаренко, который передал своему начальнику 4 тыс. рублей за выставление статистических карточек, отражающих ход расследования уголовных дел.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Мужчин обвинили по ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в значительном размере), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество), ч. 2 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу в значительном размере), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Каракая приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 250 тыс. рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на 2,5 года. Харту и Макаренко назначили штрафы в размере 150 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Также их лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на один год.