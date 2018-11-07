«Урожай» и «Краснодар-3» сыграли вничью в краснодарском дерби

Краснодарский край

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Футболисты «Урожая» и «Краснодара-3» завершили ничьей матч 17-го тура первенства ПФЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Кубань», завершилась со счетом 1:1. Голами отметились полузащитник «быков» Леон Сабуа, отличившийся на 4-й минуте, и полузащитник хозяев поля Александр Джумаев, сравнявший счет на 24-й минуте.

По итогам матча «Урожай» с 37 очками остался на 2-й строчке турнирной таблицы ПФЛ, «Краснодар-3» поднялся на 11-ю строчку с 13 очками в активе.

В следующем туре команда Евгения Калешина 16 марта примет ростовский СКА, а «быки» в этот же день примут на своем поле «Волгарь».

ПФЛ ФК «Краснодар-3» ФК «Урожай» Футбол
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