«Урожай» и «Краснодар-3» сыграли вничью в краснодарском дерби
Футболисты «Урожая» и «Краснодара-3» завершили ничьей матч 17-го тура первенства ПФЛ
Встреча, прошедшая на стадионе «Кубань», завершилась со счетом 1:1. Голами отметились полузащитник «быков» Леон Сабуа, отличившийся на 4-й минуте, и полузащитник хозяев поля Александр Джумаев, сравнявший счет на 24-й минуте.
По итогам матча «Урожай» с 37 очками остался на 2-й строчке турнирной таблицы ПФЛ, «Краснодар-3» поднялся на 11-ю строчку с 13 очками в активе.
В следующем туре команда Евгения Калешина 16 марта примет ростовский СКА, а «быки» в этот же день примут на своем поле «Волгарь».
90+6' Конец матча! "Краснодар-3" во второй раз играет вничью с одним из лидеров #ПФЛ, демонстрируя по ходу матча отличный настрой в сочетании с красивой и зрелищной игрой.— FCK_Academy (@FCK_Academy) November 7, 2018
Следующий матч "Краснодар-3" проведёт уже в следующем году, где 16 марта 2019 года примет "Волгарь". pic.twitter.com/XoTrifj2E9
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