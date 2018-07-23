Кубанские чиновники скрыли 200 га земли и 29 млн рублей доходов

Прокуратура Краснодарского края выяснила, что в первом полугодии 2018 года более 190 чиновников скрыли свои доходы

В Краснодарском крае должностные лица скрыли доходы в размере 29 млн рублей, 76 земельных участков общей площадью 200 га, 31 объект жилого и нежилого назначения, 17 транспортных средств, финансовые обязательства на 23 млн рублей, а также доли участия в 14 организациях.

«Кроме того, выявлен факт получения незаконных доходов двумя чиновниками, на которые они купили квартиру общей суммой 9 млн рублей», — заявил «РБК Краснодар» прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Всего в 2018 году выявили 4,8 тыс. коррупционных нарушений, 990 должностных лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Возбуждены уголовные дела в отношении 40 коррупционеров, возмещено 17 млн рублей.

В Краснодарском крае средняя взятка в первом полугодии 2018 года составила 311 тыс. рублей, что на 24,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 годц стало известно, что в Новопокровском районе чиновница задекларировала 6 млн кв. метров земли, в Абинском районе депутат скрыл доходы на 217 млн рублей.