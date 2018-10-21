«Урожай» обыграл «Спартак-Владикавказ» и остался лидером группы «Юг» ПФЛ

Футболисты «Урожая» переиграли «Спартак-Владикавказ» в матче 14-го тура Профессиональной футбольной лиги

Встреча, прошедшая во Владикавказе на стадионе «Спартак» закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол встречи на 46-й минуте забил Амур Калмыков.

Следующий матч «Урожай» сыграет 27 октября на стадионе «Кубань» против «Легиона Динамо» из Махачкалы. «Спартак-Владикавказ» 4 ноября встретится с новороссийским «Черноморцем».