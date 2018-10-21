«Легион Динамо» из Махачкалы обыграл «Краснодар-3»

«Краснодар-3» и «Легион Динамо» 21 октября провели матч 14-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги

Встреча прошла на стадионе Динамо в Махачкале и закончилась со счето 2:0 в пользу хозяев поля.

Открыл счет на 55-й минуте Магомед Магомедов, второй гол на счету Рашида Магомедова (65). На 37-й минуте матча у «Легиона Динамо» произошла вынужденная замена: вместо Магомеда Муртазалиева вышел Анвар Газимагомедов.

Следующий матч черно-зеленые проведут 27 октября у себя дома против ростовского «АФ им. В. Понедельника». Дагестанский «Легион Динамо» в тот же день сыграет с «Урожаем».