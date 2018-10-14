«Краснодар-3» сыграл вничью со «Спартаком» из Владикавказа

Краснодарский край, Вся Россия

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«Краснодар-3» и «Спартак-Владикавказ» 14 октября провели матч первенства Профессиональной футбольной лиги

Встреча 13-го тура ПФЛ прошла на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась со счетом 3:3.

В составе «быков» голы на счету у Романа Куражова (11-я минута), Романа Ходунова (15) и Корнюшина (83). У спартаковцев отличились Михаил Жабкин (28), Дзамболат Хасцаев (50) и Давид Гатикоев (77).

Следующий матч черно-зеленые проведут 21 октября в гостях у махачкалинского «Легиона Динамо», в этот же день «Спартак» на своем поле встретится с лидером турнира краснодарским «Урожаем».

Краснодар ПФЛ ФК «Краснодар-3» Футбол
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