Президент Абхазии рассказал, почему в республике запрещены аборты 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции 10 октября в рамках форума современной журналистики «Вся Россия – 2018» в Сочи рассказал, почему в республике запрещены аборты

«Это непростой процесс — пойти по этому пути. Но мы небольшое государство по численности. Поэтому жизнь каждого человечка для нас важна», — признался журналистам Хаджимба.

«Я думаю, что и здесь меня не все поддержат. Но это та необходимость, которая была, я, во всяком случае, так считал. Хотя, есть очень много критиков и в нашей среде. Многие говорят, что это может привести к неким другим формам и другим процессам, которые будут нежелательны для женщины. Но, я надеюсь на то, что будет понимание», — отметил президент Абхазии.

Хаджимба подписал закон, предусматривающий запрет на аборты в феврале 2016 года.

Как сообщали Юга.ру, в конце декабря 2015 года парламент Абхазии во втором чтении принял поправку к законопроекту, которая предполагает полный запрет на аборты — даже в случае, если беременность угрожает здоровью и жизни матери.