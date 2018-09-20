Группа «Ленинград» с Ильей Найшуллером выпустили клип на песню «Цой»

Группа Сергея Шнурова «Ленинград» совместно с режиссером Ильей Найшуллером 20 сентября презентовали клип на песню «Цой»

Главную роль в видео сыграл солист группы. По сюжету герой Шнурова танцует, пьет шампанское и веселится на борту сломанного космического корабля, пока не встречает инопланетное существо.

Видео появилось на ютуб-канале коллектива. Режиссером клипа стал Илья Найшуллер — 34-летний актер, музыкант, продюсер, сценарист. В 2015 году он снял фильм «Хардкор», который вызвал волну одобрения у кинокритиков.

Съемки клипа «Цой» проходили в специально оборудованном павильоне с декорациями. Для этого ролика Шнуров брал уроки хореографии и освоил «невесомость» — сложную конструкцию, которая работала с помощью команды каскадеров, рассказали изданию InterMedia в пресс-службе «Ленинграда».

Съемочный период завершился в течение трех дней, но работа над клипом продолжалась еще три месяца. Специалисты работали над компьютерной графикой видеоролика, создавали инопланетянина и другие спецэффекты. Пластику пришельца разработал хореограф проекта Александр Могилёв, а за мимику отвечал Найшуллер.