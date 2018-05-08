В Краснодаре летом сократят число ярмарок выходного дня

В Краснодаре в летний сезон 2018 года станет меньше розничных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня

С 12 мая городские ярмарки будут работать по субботам с 8:00 до 15:00 по четырем адресам: на улице Буденного между Красной и Рашпилевской, на Восточно-Кругликовской, 26, на улице Героя Яцкова, 13 и Невкипелова, 31.

«В связи с теплой и жаркой погодой в краевом центре количество ярмарок будет сокращено. На них можно будет приобрести плодоовощную продукцию, мед и продовольственные товары, которые не требуют специальных условий хранения», — объяснил начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

Он добавил, что в октябре, когда установится прохладная погода, будет работать 11 ярмарок.

В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что в день проведения ярмарки с 3:00 до 16:00 будет закрыт проезд на участке улицы Буденного от Красной до Рашпилевской.