В новой школе в Краснодаре будет сразу 22 первых класса

Мэр города Евгений Первышов 16 августа рассказал, что в День знаний Краснодар побьет рекорд по количеству школьников

Глава Краснодара рассказал журналистам, что осенью в городе начнут работать две новые школы, в которые распределили рекордное количество детей. В новом филиале школы № 66 в ЖК «Губернский» появится сразу 22 первых класса.

Напомним, что возведение школы стартовало в 2016 году. Общая площадь учреждения вместе с прилегающей территорией составляет более 25 тыс. кв. метров. Там есть классы с интерактивными досками, современные мастерские и лабораторные, четыре спортзала и тренажерный зал, хореографические залы, а также большой актовый зал с репетиционными, гримерными и режиссерскими.

Еще одна новая школа откроется на хуторе Ленина. Этот объект был долгостроем, но сейчас власти усилили контроль над подрядчиком. Планируется, что школа на 1 тыс. мест начнет работу с 1 сентября, сказал Первышов.

Также мэр отметил, что в этом году в школу пойдет более 136 тыс. детей, из них 16 тыс. — первоклассники.