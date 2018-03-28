В России предложили ужесточить ответственность за дебош в самолетах
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает ответственность для авиадебоширов
Согласно документу, предлагается усилить административную ответственность за управление воздушным судном гражданином, не имеющим права на это, а также невыполнение законных распоряжений командира самолета.
Законопроект предлагает установить административную ответственность за мелкое хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте. Ожидается, что это позволит привлекать виновных лиц к ответственности не только в случае грубого нарушения общественного порядка, но и за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования, сообщает пресс-служба правительства.
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