В России предложили ужесточить ответственность за дебош в самолетах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает ответственность для авиадебоширов

Согласно документу, предлагается усилить административную ответственность за управление воздушным судном гражданином, не имеющим права на это, а также невыполнение законных распоряжений командира самолета.

Законопроект предлагает установить административную ответственность за мелкое хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте. Ожидается, что это позволит привлекать виновных лиц к ответственности не только в случае грубого нарушения общественного порядка, но и за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования, сообщает пресс-служба правительства.