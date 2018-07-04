Руководитель управления Росреестра по Краснодарскому краю покинул свой пост
Глава управления Росреестра по Краснодарскому краю Виктор Колодяжный 2 июля покинул свой пост по собственному желанию
Отставку Колодяжного порталу Юга.ру подтвердили источники, знакомые с ситуацией. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили Александра Долгова. С 2012 года он возглавлял филиал Федеральную кадастровую палату Росреестра по краю.
В пресс-службе управления Росреестра по краю Юга.ру информацию не прокомментировали.
Кто такой Виктор Колодяжный
Виктор Колодяжный родился в 1953 году в Ургенче Узбекской ССР. Имеет два высших образования, кандидат экономических наук. С 2001 года был первым вице-мэром Армавира, с 2002 года — главой Армавира. В январе 2004 году был назначен первым замглавы Сочи. В апреле 2004 года Колодяжного избрали мэром Сочи. В апреле 2008 года Колодяжный ушел в отставку. С 2008 по 2009 год был президентом госкорпорации «Олимпстрой».
Руководил управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с 2009 года.
Кто такой Александр Долгов
Александр Долгов родился в 1980 году в Краснодаре. Окончил КубГУ по специальности юриспруденция и КубГТУ по специальности финансы и кредит. Работал заместителем начальника краснодарского филиала «Нефтепромбанка», начальником отдела администрации Краснодарского края, и. о. начальника отдела регионального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, замдиректором краевой земельной кадастровой палаты.
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