Дорожники назвали сроки завершения ремонта трассы М4 «Дон» под Краснодаром

Автомобильные заторы на Южном обходе на трассе М4 «Дон» в районе адыгейского аула Тугургой могут прекратиться в июне после окончания капитального ремонта дороги

Как сообщил порталу Юга.ру начальник Краснодарского территориального управления госкомпании «Автодор» Николай Ильин, пробки связаны с капитальным ремонтом 12-километрового участка дороги между 1340 км и 1352 км трассы М4 «Дон», от шлюзов до магистрального канала реки Четук.

«С установлением благоприятной для дорожных работ погоды начался активный этап реконструкции полотна дороги. Полностью снимается прежнее покрытие, уплотняется основание перед укладкой нового. Работы проводятся с соблюдением всех технологий. Независимая компания установила постоянный мониторинг качества капремонта», — рассказал Николай Ильин.

Он отметил, что реконструкция позволит повысить надежность дорожного полотна и, соответственно, пропускную способность ремонтируемого участка трассы, который является одним из самых оживленных.

Специалисты прогнозируют, что интенсивность движения возрастет к началу курортного сезона, поэтому компания-подрядчик «Донаэродорстрой» старается оперативно завершить ремонт. Работы ведутся круглосуточно. Дорожники обещают окончить их к 15 июня. До этого момента автомобилистам предлагают пользоваться объездными путями.

Одновременно с ремонтом трассы рядом идет строительство транспортной развязки на 1346 км дороги М4 «Дон» возле аула Тугургой. Дорожники заверили, что работы не должны стать причиной образования пробок. Полностью завершить строительство этого объекта планируется к концу года.

Как сообщали Юга.ру, в конце марта на Южном и восточном обходах машины до поздней ночи стояли в пробках. Например, 29 марта около полуночи «Яндекс» зафиксировал самую длинную пробку для этого времени суток за неделю — на Южном обходе от поселка Прикубанского до трассы М4 «Дон» затор растянулся на 8 км. В это же время на Восточном обходе от Южного обхода до улицы Адыгейской образовалась пробка длиной 3,4 км. Водители преодолевали это расстояние 24 минуты, что на 21 минуту больше обычного.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял на контроль ситуацию и поручил сотрудникам ГИБДД эффективнее регулировать движение и информировать водителей об объездных путях.

Напомним, в апреле 2017 года Николай Ильин заверил, что строительство развязки завершится в сентябре 2018-го. За год на объекте сменилось два подрядчика.