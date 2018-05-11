Атаман Кубанского казачьего войска отрицает присутствие кубанских казаков на митинге 5 мая в Москве

На митинге «Он нам не царь» 5 мая на Пушкинской площади в Москве не было представителей Кубанского казачьего войска, заявил порталу Юга.ру атаман Николай Долуда

«Атаман Николай Долуда заявил, что представителей Кубанского казачьего войска в Москве на митинге не было», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Как сообщали Юга.ру, ранее представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков рассказал изданию «Коммерсантъ», какие казачьи группы присутствовали на митинге «Он нам не царь» 5 мая на Пушкинской площади в Москве. По его словам, среди них находились и несколько представителей Кубанского казачьего войска.

В России 5 мая в ряде городов прошла несанкционированная акция Алексея Навального «Он нам не царь». В столице организаторы подали заявку на шествие по Тверской улице, но мэрия предложила перенести его на проспект Сахарова. Навальный призвал сторонников выйти на Пушкинскую площадь. СМИ сообщали, что на площади произошла драка между участниками митинга и оказавшимися там неизвестными людьми в казачьей форме.