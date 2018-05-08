На Кубани 9 Мая прогнозируют ливни с градом
В Краснодарском крае до 10 мая будет действовать экстренное предупреждение по непогоде
По данным Краснодарского гидрометцентра, до конца 8 мая, а также 9 и 10 мая в регионе сохранится штормовое предупреждение о комплексе неприятных явлений. Местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.
На юго-восточных притоках Кубани и в реках Адыгеи ожидается резкий подъем уровня воды, местами — до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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По прогнозам метеорологов, в ночь на 9 мая будет 11-16 °С, днем до 18-23°, 10 мая местами потеплеет до 25 °С. В Краснодаре в среду и четверг ожидается дождь и слабый ветер. Днем термометры покажут около 21 °С.
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