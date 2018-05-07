В Краснодаре 9 Мая продлят работу общественного транспорта

В Краснодаре в День Победы продлят работу муниципальных автобусов, травмаев и троллейбусов

«Для удобства жителей и гостей кубанской столицы в День Победы внесены изменения в расписание движения основных маршрутов муниципального транспорта, который следует из центра в разные микрорайоны города», — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Подробная информация о маршрутах и времени работы транспорта опубликована на сайте городской администрации. Для пассажиров работает горячая линия транспортно-навигационного центра Краснодара: 8-903-412-01-01, 218-99-18, сообщает пресс-служба городской администрации.