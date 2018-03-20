Жительница Владикавказа задолжала своей дочери 517 тыс. рублей алиментов

В Северной Осетии сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов РФ взяли на исполнение дело о взыскании с жительницы Владикавказа алиментов на содержание дочери

Женщина без уважительных причин не выплачивала деньги на содержание своего несовершеннолетнего и нетрудоспособного ребенка, в итоге за ней скопился долг в размере 517,7 тыс. рублей.

«Нерадивая мать нигде не работает, ведет аморальный образ жизни. Это и затрудняет взыскание алиментов», — отметили в пресс-службе УФССП по Республике Северная Осетия — Алания.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев) и назначил ей 50 часов обязательных работ. Однако женщина не делала ежемесячные выплаты и не погашала задолженность, не пыталась трудоустроиться и не оказывала дочери никакой помощи. В связи с этим дознаватели УФССП возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей). Женщине грозит лишение родительских прав.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае судебные приставы арестовали мангал у должника по алиментам.