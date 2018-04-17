В Сочи введут особый порядок регистрации граждан на период ЧМ-2018
С 25 мая по 25 июля в связи с усилением мер безопасности на период подготовки и проведения ЧМ-2018 в Сочи вводят особый порядок регистрации приезжих граждан
Граждане РФ, которые будут проживать в частном секторе, должны будут зарегистрироваться в течение трех дней после приезда. Им необходимо лично обратиться в подразделения МВД по вопросам миграции. Шаблоны документов размещены на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю в разделе «Регистрационный учет».
Иностранным гражданам или лицам без гражданства, останавливающимся в частном секторе, должны будут зарегистрироваться по месту пребывания или по месту жительства в течение одних суток после прибытия. В территориальные органы МВД нужно будет обратиться принимающей стороне или им лично. Со списком документов можно ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Осуществление миграционного учета».
В УВД по г. Сочи отметили, что процедура регистрации займет не более 15 минут.
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Тех граждан, которые остановятся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и турбазах, зарегистрируют представители этих средств размещения.
Список и контакты территориальных отделений полиции доступны на официальном сайте УВД по г. Сочи.
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