Массовая гибель птиц произошла в Таганрогском заливе, администрация города заявляет о естественных причинах

«В ходе обследования найдены останки тел 16 водоплавающих птиц. По информации ветеринарной службы, у погибшей птицы признаков птичьего гриппа и других инфекционных заболеваний и признаков отравления не выявлено», — сообщает пресс-служба администрации Таганрога.

Гибель птиц произошла 10-15 дней назад. По предварительной информации мэрии, причиной гибели птиц могло быть попадание в рыболовные сети или естественная смерть ослабленных особей.