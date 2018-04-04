Массовая гибель птиц произошла в Таганрогском заливе

Ростовская область

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Массовая гибель птиц произошла в Таганрогском заливе, администрация города заявляет о естественных причинах

«В ходе обследования найдены останки тел 16 водоплавающих птиц. По информации ветеринарной службы, у погибшей птицы признаков птичьего гриппа и других инфекционных заболеваний и признаков отравления не выявлено», — сообщает пресс-служба администрации Таганрога.

Гибель птиц произошла 10-15 дней назад. По предварительной информации мэрии, причиной гибели птиц могло быть попадание в рыболовные сети или естественная смерть ослабленных особей.

Птичий грипп
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