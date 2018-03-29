В Махачкале по решению суда должны быть снесены более 200 строений. В том числе заселенные дома

Суды приняли решение о сносе по 200 незаконно возведенным объектам в Махачкале, еще около 600 материалов дел находится на рассмотрении

Об этом сообщили в управлении пресс-службы администрации города. Часть списка опубликована на сайте УФССП по Дагестану.

«Не все эти объекты являются уже полностью возведенными сооружениями, где проживают люди. Некоторые удалось приостановить на первых этапах строительства», — отметили в управлении.

Ряд застройщиков, возводивших дома без разрешительных документов, успели продать квартиры в своих объектах. А некоторые многоэтажки построили в непосредственной близости к частным домам, окружив их.

Отдельно в управлении отметили проблему приморского микрорайона «М-2», который окрестили местным Шанхаем. Из-за стихийной плотной застройки некоторые дома лишены минимального количества солнечных лучей. В управлении по вопросам координации капитального строительства администрации Махачкалы говорят о более чем 50 домах с нарушением в этой местности.

«Мы составили акты реагирования, направили их в суд. Есть уже решения суда о сносе девяти-десятиэтажных домов», — уточнил начальник управления Магомедгаджи Залбеков.

В ближайшее время будет образована комиссия с привлечением специалистов в том числе из других городов России, которая будет определять, какое из возведенных строений можно оставить, а какое является опасным для проживания из-за сейсмоопасности.

В пресс-службе мэрии добавили, что работа по борьбе с незаконными сооружениями продолжится.