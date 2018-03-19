В Ростове на охрану фестиваля болельщиков во время ЧМ выделили почти 35 млн рублей
Почти 35 млн рублей выделено на обеспечение безопасности во время фестиваля болельщиков на ЧМ, который пройдет на Театральной площади в Ростове
Максимальная цена договора — 34,9 млн рублей, деньги будут выделены из бюджета области.
Согласно документации, победитель конкурса обязан обеспечить порядок в месте проведения фестиваля, охрану имущества и досмотр болельщиков.
Подрядчик должен будет охранять фан-зону на Театральной площади с 19 мая по 30 июля.
Как сообщали Юга.ру, на развлечения во время фестиваля болельщиков выделено 80 млн рублей.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).
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