В Краснодаре заново проведут отбор зеленых зон для благоустройства
В Краснодаре зеленые зоны для благоустройства в 2018 году определят 18 марта. Итоги ранее проведенного голосования аннулированы
Из-за изменения требований федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который курирует Минстрой РФ, по всей стране отбор территорий для благоустройства в 2018 году пройдет в измененном порядке.
18 марта пройдет голосование по опросным листам, по итогам которого определится окончательный список зеленых зон. В голосовании смогут принять участие все желающие.
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Согласно постановлению правительства о правилах предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на поддержку программ формирования современной городской среды, в 2018 году зеленые зоны для благоустройства будут отбирать в два этапа.
Так, с 10 января по 9 февраля администрации четырех округов Краснодара будут принимать заявки с предложениями по территориям от горожан, юридических лиц или органов власти. Общественная спецкомиссия рассмотрит заявки и 13 февраля утвердит список зеленых зон, который будет представлен на втором этапе — на общегородском голосовании 18 марта. Голосование будет проходить по опросным листам во всех округах. Форма опросных листов и адреса мест голосования будут официально опубликованы.
Планируется утвердить окончательный список зеленых зон к 31 марта 2018 года, передает пресс-служба адмнистрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, с 27 ноября по 21 декабря среди жителей Краснодара проходило онлайн-голосование, которое должно было определить парки, скверы, бульвары и другие зеленые зоны, где требуется провести комплексное благоустройство. В акции приняли участие более 20 тыс. человек. Большинство голосов тогда набрали четыре зоны: сквер на Садовой между Длинной и Пашковской, аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне, Сквер пограничников на пересечении Игнатова и Мачуги и сквер «Фестивальный» на пересечении Атарбекова и Тургенева.
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Замглавы Краснодара Евгений Зименко поблагодарил горожан, которые приняли участие в голосовании, и отметил, что такая акция показала готовность и желание местных жителей участвовать в развитии зеленых зон.
«Рассчитываем, что горожане также проявят активность и выскажут свое мнение в части того, какие зеленые зоны необходимо благоустраивать в 2018 году в первоочередном порядке. В результате окончательный перечень будет сформирован по итогам голосования 18 марта», — заключил Зименко.
В департаменте городского хозяйства подчеркнули, что результаты голосования за придомовые территории, который проходил в этот же период, остались в силе.
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