В Краснодаре заново проведут отбор зеленых зон для благоустройства

В Краснодаре зеленые зоны для благоустройства в 2018 году определят 18 марта. Итоги ранее проведенного голосования аннулированы

Из-за изменения требований федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который курирует Минстрой РФ, по всей стране отбор территорий для благоустройства в 2018 году пройдет в измененном порядке. 18 марта пройдет голосование по опросным листам, по итогам которого определится окончательный список зеленых зон. В голосовании смогут принять участие все желающие.

Согласно постановлению правительства о правилах предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на поддержку программ формирования современной городской среды, в 2018 году зеленые зоны для благоустройства будут отбирать в два этапа. Так, с 10 января по 9 февраля администрации четырех округов Краснодара будут принимать заявки с предложениями по территориям от горожан, юридических лиц или органов власти. Общественная спецкомиссия рассмотрит заявки и 13 февраля утвердит список зеленых зон, который будет представлен на втором этапе — на общегородском голосовании 18 марта. Голосование будет проходить по опросным листам во всех округах. Форма опросных листов и адреса мест голосования будут официально опубликованы. Планируется утвердить окончательный список зеленых зон к 31 марта 2018 года, передает пресс-служба адмнистрации Краснодара. Как сообщали Юга.ру, с 27 ноября по 21 декабря среди жителей Краснодара проходило онлайн-голосование, которое должно было определить парки, скверы, бульвары и другие зеленые зоны, где требуется провести комплексное благоустройство. В акции приняли участие более 20 тыс. человек. Большинство голосов тогда набрали четыре зоны: сквер на Садовой между Длинной и Пашковской, аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне, Сквер пограничников на пересечении Игнатова и Мачуги и сквер «Фестивальный» на пересечении Атарбекова и Тургенева.

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