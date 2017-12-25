Сочинский ресторан «Брунелло» предложил новогодний ужин за 30 тыс. рублей

Ресторан «Брунелло» в культурно-развлекательном центре «Сочи» подготовил программу и ужин для новогодней ночи

Ресторан открылся в конце 2016 года под шефством Ильи Захарова.

«Брунелло — это ресторан, в котором я реализую свои самые смелые идеи, накопленные за годы работы бренд-шефом в разных ресторанах России. Здесь вы можете открыть для себя новые гастрономические сочетания и попробовать необычные блюда, приготовленные из тщательно отобранных свежих продуктов и приправленные любовью бренд-шефа», — говорил бренд-шеф ресторана «Брунелло» Илья Захаров.

Стоимость сета с человека — 30 тыс. рублей. Меню праздничного ужина можно изучить здесь.

Также для гостей ресторана подготовили развлекательную программу.

Узнать подробности, задать дополнительные вопросы и забронировать по номеру телефона 8-800-444-08-88.