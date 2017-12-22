Еще 11 российских спортсменов пожизненно отстранили от ОИ

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от Олимпийских игр еще 11 спортсменов из РФ из-за допинговых нарушений на Играх-2014

В списке саночник Альберт Демченко, которого также лишили двух серебряных медалей, саночница Татьяна Иванова, получившая серебро в составе эстафетной команды, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина, конькобежцы Артем Кузнецов и Иван Скобрев, бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева.

В пресс-служба МОК отметили, что соответствующее решение принято по итогам выводов комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, взятых во время Игр в Сочи.

Таким образом, МОК аннулировал результаты 43 российских спортсменов на Олимпиаде-2014 и отстранил их от участия в Играх.