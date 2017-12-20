Ростовские погорельцы не получат помощь на восстановление жилья

Ростовская область

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  • Пожар в Ростове-на-Дону © Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону

Спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко сообщил, что погорельцы из Ростова-на-Дону не получат помощь на восстановление жилья

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Об этом он заявил на встрече с жильцами сгоревших домов. По его словам, решением главы городской администрации и областным законом предусмотрена выплата на строительство нового дома или приобретение нового жилья.

«Видов помощи на восстановление не предусмотрено», — цитирует Ищенко ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, пострадавших при пожаре в районе Театрального спуска в центре Ростова-на-Дону освободили от уплаты налогов за 2016 год.

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