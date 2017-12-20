Ростовские погорельцы не получат помощь на восстановление жилья

Спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко сообщил, что погорельцы из Ростова-на-Дону не получат помощь на восстановление жилья

Об этом он заявил на встрече с жильцами сгоревших домов. По его словам, решением главы городской администрации и областным законом предусмотрена выплата на строительство нового дома или приобретение нового жилья. «Видов помощи на восстановление не предусмотрено», — цитирует Ищенко ТАСС.