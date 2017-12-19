Ростовских погорельцев освободили от налогов

Пострадавших при пожаре в районе Театрального спуска в центре Ростова-на-Дону освободили от уплаты налогов

Установить льготы по земельному налогу и налогу на имущество для физлиц, пострадавших при пожаре 21 августа, депутаты ростовской гордумы решили на заседании 19 декабря. Согласно проекту решения, погорельцы освобождаются от уплаты этого вида налогов за 2016 год.

«Льгота будет предоставлена пострадавшим согласно списку, утвержденному постановлением администрации города на основании заключения комиссии для оценки жилых помещений», — пояснили в горадминистрации.

По словам директора городского департамента экономики Светланы Камбуловой, ФНС готова произвести соответствующие перерасчеты без письменных заявлений, передает 161.ru.

Как сообщали Юга.ру, крупный пожар произошел в центре Ростова 21 августа — он начался в частном доме на Нижегородской улице и распространился на территории 10 тыс. кв. м, уничтожив более 100 домов. Один человек погиб, несколько десятков пострадали.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил создать на месте пожара рекреационную зону. Он также обещал, что многоэтажки на этом месте строиться не будут.

Восстанавливать дома пострадавшим не разрешат.