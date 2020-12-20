«Не делай то, что делает тебя мужиком». Интервью с создательницей бассейнов с шариками

Ирина Кабацюра создает мягкие бассейны с шариками для детей. Она рассказала порталу Юга.ру о том, как адаптирует свои изделия под заказчиков и какой бизнес точно не женское дело. Беседа с Ириной Кабацюрой входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Расскажите о создании первого бассейна. Сколько времени и денег на это ушло? Сколько уходит сейчас? — Первый бассейн оказался самым дорогим и самым неудачным. Результат меня, мягко говоря, шокировал, так как это было явно не то, что я себе представляла. Весь морщинистый, неудобный по высоте. Я думала, что чем выше он будет, тем лучше, но когда мой сын впервые из него вылезал, все шарики оказались на полу, так как из-за высоких бортов бассейн перевернулся. И первый швейный цех оказался не очень клиентоориентированным. Одно изделие шили две недели, очень дорого и лишь бы сделать. Сразу поняла, что нужно отшивать самим. Потом мы уменьшили высоту, перешили еще дважды и получился идеальный бассейн, каким я его и представляла! Вместе с переделками потратили 9 тысяч. Это почти вдвое дороже, чем сейчас у нас стоит готовый.

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Чем вас не устраивали существующие бассейны с шариками? — Мне хотелось очень мягкий и красивый бассейн. На тот момент на рынке были либо трикотажные, либо вообще синтетические ткани. А я сразу целилась на велюр. Поэтому изначально хотелось просто сделать бассейн себе — с этого все и началось. Как появилась идея заняться этим производством на продажу? — Я дала объявление на «Юле» и «Авито». Получила первые заказы там. Плюс увидела реакцию подруг на бассейн. Так и закрутилось. Думаю — надо делать! Клиенты выбирают из того, что мы предлагаем, но мы все время прислушиваемся к советам и просьбам. Теперь помимо бассейнов у нас можно приобрести такие же мягкие велюровые именные игрушки с метрикой детей (то есть с данными при рождении — дата, время, рост и вес). А еще — именные подушки и картины, детские вышивки. С кем вам приходится конкурировать? Это только крупные производители, или этот рынок насыщеннее, чем кажется со стороны? — Конкурентов много, но крупные в основном в Москве. А мы работаем на Краснодарский край. Мы делаем бассейны качественно и из лучших материалов. У нас нет конвейера, поэтому все изделия проверяются перед отправкой. И сарафанное радио играет свою роль.

Вы считаете, что бассейны с шариками не только развлекают, но и развивают. Расскажите подробнее. — Сухой бассейн — это вообще универсальная игрушка. Как только дети начинают сидеть — их уже можно посадить в бассейн. Почему универсальная? Во-первых, он будет служить много лет. Дети не теряют к нему интереса — шарики любят в любом возрасте! Моему сыну три года, так он залезает на свою шведскую стенку и оттуда прыгает в шарики. Во-вторых, шарики — это не только весело. Это массаж всего тела, что очень полезно детям. В-третьих, это изучение цветов: мой сын в год знал все цвета. Это и развитие мелкой моторики. Также на каждом шарике у нас изображения, на которых ребенок видит дома, кошку или кораблик. Рисунков очень много. Да и это возможность маме заняться своими делами. К тому же наши бассейны красивые: нам присылают фото комнаты, где поставят бассейн, и мы подбираем цвет бассейна с шариками под интерьер. Приходилось ли сталкиваться со стереотипами вроде «бизнес — это не женское дело»? — Начинала свой предпринимательский путь семь лет назад, это были оптовые продажи овощей — я и сама думала, что это точно не женское дело! Потом был магазин подарков. Когда приходилось таскать коробки, я тоже думала, что это не женское. С бассейнами меня тоже называли Дедом Морозом. В общем, суть такова: не делай то, что делает тебя мужиком. Как минимум — не таскать тяжести.

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В начале я сталкивалась с другим стереотипом. Малознакомые люди могли сказать: «Ты предприниматель? Значит, нет высшего образования?» Вот это действительно глупость — считать, что среди предпринимателей только необразованные. Образование у меня есть — высшее экономико-математическое. Как пандемия отразилась на вашем бизнесе? Какие возникали сложности и как вы их преодолевали? — Первые две недели карантина была полная тишина. Тогда весь мир, мне кажется, вообще ничего не покупал. А потом люди снова стали заказывать. По своему мамскому опыту говорю: для детей всегда хочется все лучшее. Тем более когда постоянно сидишь дома, бассейн точно многих выручал. Было обидно, что мою отрасль не признали пострадавшей, но работать, как и всем, запретили. К тому же многое пришлось делать самой. Были мысли все бросить. Чтобы сэкономить, я не нанимала курьеров — все отвозила сама. На почте меня встречали со словами «Дед Мороз пришел». Многие ткани из-за пандемии закончились, и я вообще не понимала, из чего шить. Узнала, что такое выгорание. Но так просто я не сдаюсь. Был момент, когда я все поставила на паузу и не принимала заказы. Я не понимала, что делать дальше. Потом — небольшой перерыв, смена фокуса внимания. Я пришла в себя. Сейчас не таскаю мешки и не шью. Я смогла наладить работу идеально для себя.