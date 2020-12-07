«Сегодня наш внешний вид уж очень разговорчив». Интервью с дизайнером Светланой Эннс об одежде как способе жизни

Дизайнер Светлана Эннс основала свой бренд, продает его одежду в шоуруме в центре Краснодара и отправляет заказы по всему миру. Эннс рассказала порталу Юга.ру о буднях модельера и о том, что же в нынешней моде она считает непреходящим. Беседа со Светланой Эннс входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Для своих показов одежды ты привлекаешь непрофессиональных моделей. Это в духе моды на бодипозитив и антиэйджизм. Как думаешь, когда и что придет им на смену? — Не считаю это модой. Для меня это показатель того, что общество выросло и готово не мыслить стереотипами и шаблонами. И готово принимать то, что мы разные и у красоты нет параметров и стандартов. Поэтому, мне кажется, это не что‑то быстротечное, думаю, мы на правильном пути развития и дальше станем еще внимательнее друг к другу. Надеюсь, это начало больших изменений в индустрии красоты и фешен-мире.

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В чем плюсы и минусы в работе с непрофессиональными моделями? — Я вижу, как светятся их глаза, как им искренне интересно все, что происходит вокруг. И я чувствую благодарность за то, что у них есть лишняя возможность почувствовать себя красивой. Это правда бесценно и перекрывает все возможные мелкие нюансы. Если мне удалось за несколько репетиций показать 72-летней немодели, как выйти и подать себя на показе, то я не представляю, какие тут могут быть минусы и сложности.

Не менее актуальны сейчас экология и переработка. Планируешь ли ты заняться созданием одежды из вторсырья? — Для маленького бренда это не так просто, как звучит. Пока такую роскошь могут позволить себе лишь крупные компании. Вторично переработанная ткань или материал из нетипичных материалов стоят очень дорого, плюс ее нужно приобретать сразу в больших объемах, соответственно, нужны огромные финансовые вложения. В нашей стране есть несколько брендов, которые работают с вторсырьем, но это чаще сумки, рюкзаки и аксессуары из тентов, баннеров или мешков либо перешитая одежда из уже бывших в употреблении вещей — получается апсайклинг. Следующую творческую коллекцию я как раз планирую частично создавать таким способом.

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Какой из твоих показов запомнился тебе больше всего? — Не могу выделить какой-то один показ, ведь у каждого была определенная идея, задача и подача, они очень разные, чтобы их сравнивать. Я хоть и посвящаю коллекции известным художникам, но показы все равно делаю для людей, поэтому лучше спрашивать у зрителя, что запомнилось больше всего. Для меня одинаково важны и благотворительный камерный показ в театре, и грандиозный иллюзионный показ с фокусами в МЕГЕ. И тот, что начинался с выставки стереотипов, где я раскрашивала последний образ прямо в зале «Типографии», и тот, где каждая модель снимала прямой эфир, чтобы люди могли увидеть показ изнутри — глазами моделей. Показ на Красной, где в конце мы устроили шумные танцы, или атмосферный показ на сцене с манифестом и диджейским сетом, в котором участвовали и зрители. Это как мои дети — как тут выбрать?

Какая география твоих клиентов? — С первой коллекции вышла на зарубежную аудиторию. Уже не раз отправляла свои вещи в Америку, Китай, Германию, Швецию, Армению и другие страны. Конечно, хотелось бы, чтобы моя марка была на постоянной основе представлена в шоуруме в другой стране, но пока для полноценной международной торговли нужно собрать множество сертификаций; к тому же неплохо бы подготовиться финансово. Пробовала заниматься данным вопросом, пока точно не потяну, но в планах есть. Ты ведешь бухгалтерию сама, хотя признаешь, что это вообще не твое. Что мешает нанять специалиста? — На начальных этапах все вела сама, потому что так проще. К тому же, как предпринимателю, мне важно разбираться во всех вопросах самостоятельно хотя бы в общих чертах. Сейчас с этим вопросом мне помогает человек, которому полностью доверяю. Сколько людей максимум участвует в создании коллекции? Опиши этот процесс поэтапно. — Все начинается с идеи, которую я вынашиваю какое-то время и проверяю на жизнеспособность. Когда понимаю, что точно буду ее реализовывать, то первым делом создаю мудборд будущей коллекции. И потом эту доску вешаю на самое видное место в студии, чтобы она всегда была перед глазами и вдохновляла. Затем создаю около пары сотен набросков — общих, чтобы чисто прикинуть по силуэтам. Потом отбираю самые подходящие и прорисовываю их более детально. Параллельно ищу подходящие ткани, на этом моменте могу немного переделать некоторые модели.

Те, кому не близок мой посыл, даже не будут рассматривать мою марку для своего гардероба, и это нормально Светлана Эннс

После отбора основных эскизов, что войдут в коллекцию, я делаю просчет ткани и количества нужной фурнитуры, несколько дней нужно на то, чтобы все закупить и подобрать. После я рисую технические рисунки для швеи со всеми подробностями и требованиями. Чаще всего сама создаю пробный экземпляр и с ним приезжаю к своей швее, чтобы обсудить все детали и технические моменты. Иногда какую-то часть производства я беру на себя, но чаще лишь дорабатываю изделия после пошива и влажно-тепловой обработки. Например, что-то рисую или вышиваю, в общем, занимаюсь декоративными вещами. У меня есть и команда, с которой мы проводим съемку. Таким образом, от идеи и до публикации на сайте каждая коллекция проходит такой путь. В этом году ты стала амбассадором проекта «Мой бизнес». В чем заключается твоя миссия в этой роли? — Для меня это прежде всего про вдохновение! Мне хочется показать на собственном примере, что без связей и больших финансовых вложений девушка может заниматься любимым делом, работать на себя и организовывать работу другим, устраивать мероприятия и заниматься производством и творчеством, на котором можно заработать. Что можешь посоветовать начинающим предпринимателям? — Единственное, что я всегда говорю, так это то, что нужно действовать! Брать и делать, даже если страшно и кажется, что ничего не выйдет, пробовать, а потом пробовать снова. Только действие может привести к желаемому результату.

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Раньше по одежде можно было судить о происхождении и достатке человека. Что и как одежда говорит о людях сегодня? — Все верно, сегодня не всегда по внешнему виду можно определить достаток человека, но зато мы можем увидеть нечто более глубокое и важное. Его отношение к жизни, то, какой философии он придерживается и какие взгляды разделяет. Сейчас одежда буквально говорит о наших предпочтениях, отношении к политике или экологии. Мы можем молча выразить свое мнение о феминизме и бодипозитиве, просто отдав предпочтение тому или иному бренду. Или же — вовсе не выделяться в одинаковых джинсах и футболках. Сегодня наш внешний вид уж очень разговорчив.