Группа компаний «Медика» с 2012 года занимается производством, импортом и оптовой продажей изделий, применяемых в медицинских целях. Генеральный директор компании Артем Савостин рассказал, как на компании отразилась пандемия, как удается оставаться на плаву в период коронакризиса и что нужно знать о госконтрактах. Беседа с Артемом Савостиным входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».

Ваша компания слабо представлена в интернете — расскажите, почему так? Связано ли это с мнением, якобы b2b-сегменту не нужны пиар, поисковый трафик и соцсети? — За весь сегмент я ответить не смогу, но конкретно моей компании не нужна реклама, потому что наши клиенты — частные и государственные медицинские учреждения. Если мы говорим о сотрудничестве со вторыми, то это только участие в открытых торгах, которые проходят на сайтах госзакупок. Если предлагаешь качественный товар за хорошие деньги — есть шанс победить, плохой товар за высокую стоимость — шансов нет никаких. В сотрудничестве с частными клиниками тоже есть определенная специфика. Невозможна такая схема, когда начальник закупок едет по городу, видит рекламный баннер и решает связаться с поставщиком. Наши специалисты проводят апробации, разговаривают с врачами. Если есть подтверждение, то начинаем работать с отделом продаж. В нашем случае реклама и продвижение в интернете неэффективны, поэтому малоинтересны — у нас другая целевая аудитория. Расскажите о вашем коллективе — численность, структура должностей? — Общая численность сотрудников от технического персонала на производствах до бухгалтеров — около 100 человек. Почти все специалисты, которые есть, это менеджеры по продажам, слесари, финансисты и все остальные. Расскажите вкратце о спектре ваших услуг и товаров. Какие именно одноразовые изделия поставляете в краевые больницы? — Основной товар в нашем портфеле — это хирургический шовный материал, которого порядка 5 тыс. наименований. Мы его производим и продаем, в том числе на импорт. Также это одноразовые медицинские маски, катетеры, сосудистые протезы.

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Как на компании отразилась пандемия? Какие шаги пришлось предпринять? — Весной, в самом начале пандемии, для нас ничего не изменилось. Плохо нам живется сейчас. Из-за того, что больницы работают в ином режиме, проводится мало операций. Соответственно, шовного материала используется гораздо меньше, поэтому спрос на него снижен. Для нас это провал в продажах и незагруженное производство. Проблемы начались где-то с середины лета — чтобы не утонуть, пришлось работать больше. Сложности останутся до тех пор, пока или не победят коронавирус, или не начнут оперировать в прежних объемах. Это неуправляемое обстоятельство.

Деньги должны быть лишь мерилом успеха, того, насколько хорошо ты делаешь свое дело. Артем Савостин

Подтверждаете ли вы расхожее мнение, согласно которому бизнес медпрепаратов — единственная отрасль, выигравшая от коронакризиса? — Если речь идет о таблетках и тому подобном, то очевидно, что у многих фармацевтических компаний все отлично. Те производители, чьи продукты чаще потребляют в пандемию, конечно, стали зарабатывать больше. Наша компания не занимает ту часть рынка, которая выиграла. Мы продолжаем проигрывать, и когда это закончится, неизвестно.

Крупную долю в вашем обороте занимают госконтракты. По трем из них (НИИ краевой больницы №1, детская ККБ и Сочинский центр материнства) вы поставили продукции более чем на восьмизначные суммы. Расскажите, какие-то сложности в этом деле у вас возникали? — Государственный контракт не вызывает никаких сложностей на стадии заключения. Но это просто титаническая предварительная работа по формированию предложения, которое не отклонят, потому что оно будет соответствовать всем заявленным параметрам и ассортиментному перечню, а также будет экономически выгодным. Эта касается хоть контракта на 3 тыс. рублей, хоть на восьмизначную сумму. Путь один и тот же — сложный и требующий знаний по рынку товаров. Что вообще нужно знать о заключении госконтрактов в здравоохранении? — Нужно досконально изучить федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Это ключевой фундамент. Если его выучить, то начнешь понимать, как происходит весь процесс от начала до конца.

Расскажите о ваших менее крупных клиентах. Работаете ли вы с частными клиниками? Если да, как появляются эти контакты — они находят вас или наоборот? — Нас никто не находит, только мы сами. Работаем с «Мать и дитя» и «СМИТА» — это самые крупные сети частных клиник в стране. В крае сотрудничаем почти со всеми: от «Екатерининской», как самой значительной, и до прочих. Что для вас значит быть амбассадором проекта «Мой бизнес»?

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