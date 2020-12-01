«Нужно болеть своим делом и заниматься им не ради денег». Интервью с директором группы компаний «Медика» Артемом Савостиным
Группа компаний «Медика» с 2012 года занимается производством, импортом и оптовой продажей изделий, применяемых в медицинских целях.
Генеральный директор компании Артем Савостин рассказал, как на компании отразилась пандемия, как удается оставаться на плаву в период коронакризиса и что нужно знать о госконтрактах.
Беседа с Артемом Савостиным входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».
Ваша компания слабо представлена в интернете — расскажите, почему так? Связано ли это с мнением, якобы b2b-сегменту не нужны пиар, поисковый трафик и соцсети?
— За весь сегмент я ответить не смогу, но конкретно моей компании не нужна реклама, потому что наши клиенты — частные и государственные медицинские учреждения. Если мы говорим о сотрудничестве со вторыми, то это только участие в открытых торгах, которые проходят на сайтах госзакупок. Если предлагаешь качественный товар за хорошие деньги — есть шанс победить, плохой товар за высокую стоимость — шансов нет никаких.
В сотрудничестве с частными клиниками тоже есть определенная специфика. Невозможна такая схема, когда начальник закупок едет по городу, видит рекламный баннер и решает связаться с поставщиком.
Наши специалисты проводят апробации, разговаривают с врачами. Если есть подтверждение, то начинаем работать с отделом продаж. В нашем случае реклама и продвижение в интернете неэффективны, поэтому малоинтересны — у нас другая целевая аудитория.
Расскажите о вашем коллективе — численность, структура должностей?
— Общая численность сотрудников от технического персонала на производствах до бухгалтеров — около 100 человек. Почти все специалисты, которые есть, это менеджеры по продажам, слесари, финансисты и все остальные.
Расскажите вкратце о спектре ваших услуг и товаров. Какие именно одноразовые изделия поставляете в краевые больницы?
— Основной товар в нашем портфеле — это хирургический шовный материал, которого порядка 5 тыс. наименований. Мы его производим и продаем, в том числе на импорт. Также это одноразовые медицинские маски, катетеры, сосудистые протезы.
«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»:
Как на компании отразилась пандемия? Какие шаги пришлось предпринять?
— Весной, в самом начале пандемии, для нас ничего не изменилось. Плохо нам живется сейчас. Из-за того, что больницы работают в ином режиме, проводится мало операций. Соответственно, шовного материала используется гораздо меньше, поэтому спрос на него снижен. Для нас это провал в продажах и незагруженное производство.
Проблемы начались где-то с середины лета — чтобы не утонуть, пришлось работать больше. Сложности останутся до тех пор, пока или не победят коронавирус, или не начнут оперировать в прежних объемах. Это неуправляемое обстоятельство.
Деньги должны быть лишь мерилом успеха, того, насколько хорошо ты делаешь свое дело.
Артем Савостин
Подтверждаете ли вы расхожее мнение, согласно которому бизнес медпрепаратов — единственная отрасль, выигравшая от коронакризиса?
— Если речь идет о таблетках и тому подобном, то очевидно, что у многих фармацевтических компаний все отлично. Те производители, чьи продукты чаще потребляют в пандемию, конечно, стали зарабатывать больше. Наша компания не занимает ту часть рынка, которая выиграла. Мы продолжаем проигрывать, и когда это закончится, неизвестно.
Крупную долю в вашем обороте занимают госконтракты. По трем из них (НИИ краевой больницы №1, детская ККБ и Сочинский центр материнства) вы поставили продукции более чем на восьмизначные суммы. Расскажите, какие-то сложности в этом деле у вас возникали?
— Государственный контракт не вызывает никаких сложностей на стадии заключения. Но это просто титаническая предварительная работа по формированию предложения, которое не отклонят, потому что оно будет соответствовать всем заявленным параметрам и ассортиментному перечню, а также будет экономически выгодным. Эта касается хоть контракта на 3 тыс. рублей, хоть на восьмизначную сумму. Путь один и тот же — сложный и требующий знаний по рынку товаров.
Что вообще нужно знать о заключении госконтрактов в здравоохранении?
— Нужно досконально изучить федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Это ключевой фундамент. Если его выучить, то начнешь понимать, как происходит весь процесс от начала до конца.
Расскажите о ваших менее крупных клиентах. Работаете ли вы с частными клиниками? Если да, как появляются эти контакты — они находят вас или наоборот?
— Нас никто не находит, только мы сами. Работаем с «Мать и дитя» и «СМИТА» — это самые крупные сети частных клиник в стране. В крае сотрудничаем почти со всеми: от «Екатерининской», как самой значительной, и до прочих.
Что для вас значит быть амбассадором проекта «Мой бизнес»?
«Я хочу своим примером показать, что все возможно»:
— Меня пригласили подать заявку и поучаствовать в отборе, я согласился и победил. Представлял себе это следующим образом: будут какие-то очные мероприятия, форумы, семинары, где ты сможешь помочь, отвечая на конкретные вопросы и давая советы. Готовилась определенная программа, однако в силу непростой эпидемиологической ситуации в настоящее время ее реализовать невозможно. Сейчас пока идет другой этап работы — популяризация амбассадоров. Я, как и другие участники программы, регулярно даю интервью, рассказываю о своей деятельности.
У меня есть большой интерес к участию в проекте «Мой бизнес» — хочется познакомиться с начинающими предпринимателями, поделиться с ними имеющимися опытом и знаниями. Надеюсь, совсем скоро ситуация наладится, и все идеи удастся реализовать.
Дайте совет начинающим предпринимателям — что делать и как выжить, чем себя вдохновить в это сложное время?
— Всем людям, которые когда-либо спрашивали меня о секрете успеха, отвечал одно и то же. Считаю, что нужно болеть своим делом и заниматься им не ради денег. Если бы мне предложили делать то, что не нравится, но зарабатывать гораздо больше, я бы не согласился. Деньги должны быть лишь мерилом успеха, того, насколько хорошо ты делаешь свое дело. Нужно хотеть этим заниматься, идея должна захватывать полностью и идти впереди денег.
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