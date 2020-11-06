Опыт и вдохновение. Как работает проект «Наставничество» и зачем он нужен бизнесменам

Осенью на Кубани стартовал проект «Наставничество», основной задачей которого является поддержка начинающих и действующих предпринимателей, заинтересованных в развитии собственного бизнеса. Программа состоит из трех потоков и продлится до конца года. В этом году в проекте задействованы 150 наставников — они помогут с развитием своего дела 250 участникам. Наставничество уже давно зарекомендовало себя как одна из самых эффективных форм поддержки малого и среднего бизнеса. О том, как проект работает на Кубани и чем он полезен бизнесменам, — в материале портала Юга.ру. Эта статья входит в серию материалов проекта «Мой бизнес». Читайте также интервью с амбассадорами проекта. «Наставники формируют вокруг себя сообщество со схожими ценностями» Наставник — успешный и объективный бизнесмен, который предлагает свой уникальный жизненный и деловой опыт для решения множества проблем, с которыми сталкивается любой предприниматель или стартапер на пути создания или развития своей компании. Наставник может помочь с разными задачами: от анализа бизнес-модели до подготовки программы по стимулированию роста. В рамках проекта наставники проводят десять еженедельных встреч с каждым из наставляемых. Встречи проходят как офлайн, так и онлайн — каждый выбирает для себя наиболее удобный формат. В рамках проекта опытный советник ежедневно доступен для консультаций. Проект «Наставничество» реализуется в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и регионального Фонда развития бизнеса.

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Организаторы уверены, что наставничество — это не только публичное признание бизнесмена как эксперта в своей сфере деятельности, но и его весомый вклад в будущее региона: «Кроме возможности передать свой уникальный опыт и стать личным примером наставники получают новые идеи и свежий взгляд на собственные бизнес-процессы, а также формируют вокруг себя сообщество неравнодушных людей со схожими ценностями в мире бизнеса». «Участие в проекте — это как дорога с двусторонним движением» В этом году в числе наставников — Александр Полиди, известный бизнес-консультант, доктор экономических наук и заслуженный экономист Кубани. В первых двух потоках проекта он получил четверых наставляемых и с каждым из них проводит личные встречи.

Александр Полиди

«Я стал наставником, потому что, во-первых, это очень интересный проект. А во-вторых, работа с бизнесом — это мой хлеб. Такой формат дает возможность не только поделиться имеющимся опытом, но и получить что-то новое от своих подопечных, которые ищут решения для самых разных и многоплановых бизнес-задач. Получается, что участие в проекте — это как дорога с двусторонним движением», — рассказал Александр Полиди. В числе своих основных функций наставник называет определение потребностей владельца бизнеса и структурирование стоящих перед ним задач. По его словам, он выполняет роль эксперта и аналитика, а также дает возможность наставляемым посмотреть на себя и свой бизнес со стороны. Экономист привел в пример своего первого наставляемого, с которым уже состоялось шесть встреч [на момент подготовки статьи — Юга.ру]. Начинающий бизнесмен обратился за помощью наставника с проектом, и с момента первой сессии он претерпел серьезные изменения в плане формата и способа продвижения продукта на рынке: «Я вижу серьезный прогресс в понимании рисков и более трезвую оценку ситуации. Зачастую, когда мы один на один с собой и своим делом, мы эти риски недооцениваем. Но человек сумел увидеть ситуацию извне, и теперь мы вместе ищем решения». «С наставником я делаю открытия, до которых самому не додуматься»

Юлия Читалова

Основатель проекта авторских туров Юлия Читалова пришла в проект «Наставничество» в качестве наставляемой. Сейчас у нее есть основная работа, но в дальнейшем она планирует полностью посвятить себя своему делу: «Я решила обратиться за помощью наставника, потому что у меня совсем нет опыта в ведении бизнеса. Я не предприниматель, у меня есть только творческая составляющая. Кроме того, рядом со мной нет людей, которые могли бы поделиться знаниями или дать хороший совет». По словам начинающей предпринимательницы, наставник дает ей много полезных рекомендаций по разным моментам, структурирует ее деятельность, подсказывает, что и как лучше сделать. Во время участия в проекте Юлия приняла решение уволиться с работы, чтобы не откладывать погружение в свое дело, — наставник очень гибко отреагировал на смену приоритетов и предложил ей более интенсивную программу запуска бизнеса. «Это серьезная поддержка, которой не хватало для старта своего дела»

Ольга Бутко

Создательница собственного бренда домашней одежды Ольга Бутко уже прошла со своим наставником половину курса: «Самым сложным для меня было сделать первый шаг в создании бренда по пошиву пижам и домашней одежды. А под чутким наставничеством у меня получилось сфокусироваться на конкретных задачах и действовать. Очень мотивирует, когда владелец успешного бизнеса обсуждает твой проект, дает советы, и при этом есть возможность задавать вопросы. Для меня это серьезная поддержка, которой не хватало для старта своего дела». Первую половину программы Ольга с наставником посвятили этапу создания продукта, вторая будет сфокусирована на продажах. Таким образом, во время участия в проекте начинающая предпринимательница должна будет успеть выпустить коллекцию, сделать фотосессию, провести рекламную кампанию, начать взаимодействовать с клиентами и отправлять заказы. При этом уже существующие клиенты будут не в счет.

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