На Кубани в ноябре стартует третий поток проекта «Наставничество»

В программе могут участвовать начинающие и действующие предприниматели в возрасте от 18 лет

В ноябре в Краснодарском крае стартует третий поток проекта «Наставничество» для предпринимателей. Благодаря опытному наставнику начинающий бизнесмен сможет:

В рамках проекта работают 150 наставников: в индивидуальном порядке они оказывают помощь предпринимателям по самым разным задачам — от анализа бизнес-модели до составления программы роста. В числе наставников — эксперты из самых разных сфер бизнеса с большим и успешным опытом.

Кроме взаимодействия с наставниками участники проекта также могут получить поддержку и от его партнеров: проекта «Мой бизнес», Фонда развития бизнеса, краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Участие в проекте «Наставничество–2020» бесплатно для всех предпринимателей Краснодарского края. Получить больше информации о программе и оставить заявку можно на сайте.

Проект организован краевым Фондом развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».