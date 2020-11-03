На Кубани в ноябре стартует третий поток проекта «Наставничество»
В программе могут участвовать начинающие и действующие предприниматели в возрасте от 18 лет
В ноябре в Краснодарском крае стартует третий поток проекта «Наставничество» для предпринимателей. Благодаря опытному наставнику начинающий бизнесмен сможет:
- снизить уровень риска,
- сохранить энергию и ресурсы,
- увеличить шансы своего бизнеса на быстрое развитие.
От идеи до продаж:
В рамках проекта работают 150 наставников: в индивидуальном порядке они оказывают помощь предпринимателям по самым разным задачам — от анализа бизнес-модели до составления программы роста. В числе наставников — эксперты из самых разных сфер бизнеса с большим и успешным опытом.
Кроме взаимодействия с наставниками участники проекта также могут получить поддержку и от его партнеров: проекта «Мой бизнес», Фонда развития бизнеса, краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
Участие в проекте «Наставничество–2020» бесплатно для всех предпринимателей Краснодарского края. Получить больше информации о программе и оставить заявку можно на сайте.
Проект организован краевым Фондом развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».
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