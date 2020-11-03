На Кубани в ноябре стартует третий поток проекта «Наставничество»

Партнерский Краснодарский край

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В программе могут участвовать начинающие и действующие предприниматели в возрасте от 18 лет

В ноябре в Краснодарском крае стартует третий поток проекта «Наставничество» для предпринимателей. Благодаря опытному наставнику начинающий бизнесмен сможет:

  • снизить уровень риска,
  • сохранить энергию и ресурсы,
  • увеличить шансы своего бизнеса на быстрое развитие.

От идеи до продаж:

В рамках проекта работают 150 наставников: в индивидуальном порядке они оказывают помощь предпринимателям по самым разным задачам — от анализа бизнес-модели до составления программы роста. В числе наставников — эксперты из самых разных сфер бизнеса с большим и успешным опытом.

Кроме взаимодействия с наставниками участники проекта также могут получить поддержку и от его партнеров: проекта «Мой бизнес», Фонда развития бизнеса, краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Участие в проекте «Наставничество–2020» бесплатно для всех предпринимателей Краснодарского края. Получить больше информации о программе и оставить заявку можно на сайте

Проект организован краевым Фондом развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса

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