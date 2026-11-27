В Абрау-Дюрсо рассказали, почему в части районов не слышно сирен при атаках БПЛА

27 ноября издание «Жизнь Абрау» сообщило, что жители Абрау-Дюрсо и соседних населенных пунктов жалуются на проблемы с работой систем оповещения. В некоторых районах сирены либо вышли из строя, либо их звука не хватает, чтобы предупредить людей об опасности.

По словам местных жителей, сиренно-речевая установка на улице Мира, 20 давно не работает. Из-за этого люди не слышат сигнала тревоги, а дети продолжают гулять на улице даже во время объявления беспилотной опасности.

Как пишет СМИ, власти не могут починить установку самостоятельно, так как она принадлежит краевому управлению ГО и ЧС. Кроме того, восстановить старое оборудование невозможно. Власти планируют полностью заменить сирену. Если закупку проведут к Новому году, новая установка заработает в 2027 году.