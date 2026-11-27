В Абрау-Дюрсо не хватает сирен оповещения: одну сломанную установку заменят только в 2027 году
В Абрау-Дюрсо рассказали, почему в части районов не слышно сирен при атаках БПЛА
27 ноября издание «Жизнь Абрау» сообщило, что жители Абрау-Дюрсо и соседних населенных пунктов жалуются на проблемы с работой систем оповещения. В некоторых районах сирены либо вышли из строя, либо их звука не хватает, чтобы предупредить людей об опасности.
По словам местных жителей, сиренно-речевая установка на улице Мира, 20 давно не работает. Из-за этого люди не слышат сигнала тревоги, а дети продолжают гулять на улице даже во время объявления беспилотной опасности.
Как пишет СМИ, власти не могут починить установку самостоятельно, так как она принадлежит краевому управлению ГО и ЧС. Кроме того, восстановить старое оборудование невозможно. Власти планируют полностью заменить сирену. Если закупку проведут к Новому году, новая установка заработает в 2027 году.
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках:
На отсутствие сигнала жалуются и жители района «Птички» — там построили новые улицы, до которых звук сирены из центра Абрау-Дюрсо не доходит. Замглавы сельского округа Иван Говоров сообщил, что власти уже прорабатывают установку нового оборудования в переулке Лазурном.
В Больших Хуторах сейчас работает только одна сирена — на здании сельского клуба (улица Солнечная, 2а), но ее слышно не во всем селе. Местные жители просят поставить еще одну. Аналогичная ситуация сложилась и в районе Круглого озера.
Где сейчас стоят сирены в Абрау-Дюрсо и окрестностях:
- улица Мира, 20 (не работает, ожидает замены);
- улица Солнечная, 2а (сельский клуб);
- улица Островского, 8 (школа);
- улица Заозерная, 15 (новая установка);
- лесничество, улица Лесная, 11;
- база отдыха «Моряк»;
- пляж Дюрсо;
- завод игристых вин;
- хутор Дюрсо, здание ФАПа.
Как писали Юга.ру, 27 ноября обломки дронов повредили три дома и котельную в Новороссийске. Есть раненые.
Все материалы по теме: