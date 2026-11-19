Сбер познакомил журналистов с культурным наследием Северной Осетии — Алании
Журналисты побывали в Национальном музее и в мастерской, создающей традиционные осетинские куклы и кружевные платки ручной работы
Сбер пригласил журналистов в пресс-тур по местам, отражающим культурную самобытность и колорит Северной Осетии — Алании. Маршрут объединил объекты государственного наследия и частную инициативу возрождения и сохранения народного промысла.
Пресс-тур начался с посещения Национального музея Северной Осетии — Алании, которому в этом году исполнилось 133 года. Музей объединяет 13 филиалов по всей республике с общей площадью 7 тыс. кв.м., а количество единиц хранения превышает 220 тысяч. Журналисты смогли познакомиться с историей региона от эпохи палеолита до конца XX века, увидеть археологические и этнографические коллекции, а также несколько уникальных объектов — бронзовые изделия кобанской культуры, национальные костюмы, подлинные предметы быта прошлых эпох и реликвии Даргавса.
По словам генерального директора «Национального музея Республики Северная Осетия — Алания» Аслана Цуциева, благодаря проведенной реконструкции здания удалось не только пополнить фонды и расширить выставочное пространство, но и выстроить маршрут по залам так, чтобы экспозиции увлекали посетителей с первого взгляда. Он также отметил, что надежным партнером музея на протяжении многих лет является Сбер: «Мы используем зарплатные проекты и современные банковские инструменты, что дает нам прозрачность управления, а гостям — удобство и комфорт при оплате».
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Второй точкой маршрута стала мастерская «Асик» — предприятие художественных народных промыслов, известное традиционными осетинскими куклами и национальными платками ручной работы челночного плетения с филейной вышивкой. История этого малого бизнеса началась в 1990 году с любви основательницы Залины Цахиловой к родной земле и культуре. Сегодня работы именитой мастерской — культурное достояние региона.
«Наша мастерская — это не просто производство, а особенное пространство, где любовь к творчеству, родной земле и вековым традициям переплетаются с душевной гармонией. Именно это состояние помогает нашим мастерам создавать уникальные работы. Все детали — от тонко прорисованных ресниц до расшитого орнамента на платьях — выполняются мастерицами вручную, и на создание одной полноценной куклы уходит около двух дней», — рассказала исполнительный директор мастерской «Асик» Фатима Цахилова, выразив также благодарность Сберу за выгодное и понятное сотрудничество.
«Для Сбера поддержка и развитие регионального бизнеса является одним из основных приоритетов, так как это в первую очередь способствует продвижению региона на экономическом и имиджем рынке. При взаимодействии мы уходим от шаблонных решений, рассматривая каждый бизнес индивидуально, со своими особенностями и потребностями. Для культурных индустрий это особенно важно», — отметила заместитель управляющего Северо-Осетинским отделением Сбербанка Мадина Адырхаева.
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