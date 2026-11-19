Сбер пригласил журналистов в пресс-тур по местам, отражающим культурную самобытность и колорит Северной Осетии — Алании. Маршрут объединил объекты государственного наследия и частную инициативу возрождения и сохранения народного промысла.

Пресс-тур начался с посещения Национального музея Северной Осетии — Алании, которому в этом году исполнилось 133 года. Музей объединяет 13 филиалов по всей республике с общей площадью 7 тыс. кв.м., а количество единиц хранения превышает 220 тысяч. Журналисты смогли познакомиться с историей региона от эпохи палеолита до конца XX века, увидеть археологические и этнографические коллекции, а также несколько уникальных объектов — бронзовые изделия кобанской культуры, национальные костюмы, подлинные предметы быта прошлых эпох и реликвии Даргавса.

По словам генерального директора «Национального музея Республики Северная Осетия — Алания» Аслана Цуциева, благодаря проведенной реконструкции здания удалось не только пополнить фонды и расширить выставочное пространство, но и выстроить маршрут по залам так, чтобы экспозиции увлекали посетителей с первого взгляда. Он также отметил, что надежным партнером музея на протяжении многих лет является Сбер: «Мы используем зарплатные проекты и современные банковские инструменты, что дает нам прозрачность управления, а гостям — удобство и комфорт при оплате».