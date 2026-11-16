Окрошка на квасе и несколько версий борща. В России утвердили ГОСТ на русскую кухню

11 ноября Росстандарт утвердил ГОСТ на русскую кухню. Стандарт, который более двух лет разрабатывали власти и рестораторы, называется «Русская традиционная кухня. Рекомендации по технологии приготовления блюд».

По словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, ГОСТ должен систематизировать блюда русской кухни, их историю и принципы использования ингредиентов. Он заявил, что документ — «это не попытка все зарегулировать, а ориентир, гарантирующий потребителю подлинность и высокое качество».

Кроме того, в России только 1% ресторанов позиционирует себя как заведение русской кухни, поэтому власти считают, что необходимо «развернуть вектор утраченного культурного кода».

Документ описывает рецептуру 132 блюд: блинов, вареников, винегрета, голубцов, драников, жюльена, каши, калитки, колобка, кулебяки, раков по-русски, компота, горохового супа, хвороста, салата «Сельдь под шубой» и других.