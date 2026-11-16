Окрошка на квасе и несколько версий борща. В России утвердили ГОСТ на русскую кухню
Росстандарт утвердил ГОСТ на русскую традиционную кухню. В документ вошли рецепты 132 блюд
11 ноября Росстандарт утвердил ГОСТ на русскую кухню. Стандарт, который более двух лет разрабатывали власти и рестораторы, называется «Русская традиционная кухня. Рекомендации по технологии приготовления блюд».
По словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, ГОСТ должен систематизировать блюда русской кухни, их историю и принципы использования ингредиентов. Он заявил, что документ — «это не попытка все зарегулировать, а ориентир, гарантирующий потребителю подлинность и высокое качество».
Кроме того, в России только 1% ресторанов позиционирует себя как заведение русской кухни, поэтому власти считают, что необходимо «развернуть вектор утраченного культурного кода».
Документ описывает рецептуру 132 блюд: блинов, вареников, винегрета, голубцов, драников, жюльена, каши, калитки, колобка, кулебяки, раков по-русски, компота, горохового супа, хвороста, салата «Сельдь под шубой» и других.
Медуза, гуидак и «груди монахинь»:
Кроме того, в ГОСТе определен состав окрошки — ее предлагают готовить на хлебном кислом квасе. В блюдо можно добавить рассол, однако заправлять его кефиром, сывороткой или другими кисломолочными продуктами не рекомендуют. При этом стандарт предусматривает несколько рецептов супа: с рыбой, с мясом или постного. Подавать окрошку рекомендуют в холодном виде.
Также в список попали салат оливье в двух видах — «историческом» и современном, борщ и его «малороссийская» региональная версия. В перечне есть и котлеты по-киевски — авторы отметили, что «название блюда, вероятно, имеет опосредованный характер и не указывает на место происхождения».
Интересно, что в ГОСТе нет классических пельменей, однако есть предшественники блюда — кундюмы. Кундюмы — это разновидность пельменей с грибной начинкой, которая подавались к столу еще в XVI веке.
В Росстандарте подчеркнули, что ГОСТ носит добровольный характер. Стандарт вступит в силу с 1 января 2027 года.
Как писали Юга.ру, в ноябре пользователи одной из соцсетей удивились названию кубанского блюда и начали делать мемы.