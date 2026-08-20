Рейтинг привлекательности работодателя банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr

Как отмечают эксперты «БизнесДром», банк Уралсиб обеспечивает профессиональное развитие работников, способствует повышению комфорта на рабочем месте, а также реализует ряд программ для карьерного роста и развития персонала. Сотрудники могут за счет работодателя повысить квалификацию, пройти обучение, поучаствовать в мастер-классах и сходить на тренинги по развитию деловых навыков. За последние 12 месяцев обучение прошли более 85% сотрудников банка.

В Уралсибе действует прозрачная система карьерного роста, есть практика премирования сотрудников — в зависимости от исполнения КПЭ на уровне банка, вида бизнеса и личной результативности. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб», а для тех, кто только выбирает профессию, банк реализует программу практик и стажировок на платформе «Уралсиб.Ускорение» для студентов более 160 вузов страны. Корпоративный социальный пакет Уралсиба включает в себя ДМС и бонусы, например, компенсацию расходов на занятия спортом, связь, транспорт.

Также банк уделяет внимание кросс-функциональному взаимодействию и комплексному развитию внутренних коммуникаций. Ежеквартально проходят общие собрания с презентациями бизнес-результатов. Для сотрудников и их детей Уралсиб проводит корпоративные и спортивные мероприятия, тематические офлайн и онлайн активности.