Что жители юга России знают об ОСАГО — результаты опроса

1 июля полису ОСАГО исполнилось 22 года. В преддверии этого дня эксперты выяснили, насколько хорошо россияне понимают суть и особенности этого вида страхования

Делимся результатами исследования Авито Авто среди жителей Южного федерального округа. Опрос показал, что точную расшифровку аббревиатуры ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности — знают 45% респондентов. При этом люди среднего и старшего возраста отвечали правильно на этот вопрос чаще: 60% участников 35–44 лет и 52% в возрасте 55–64 лет дали правильный ответ. Среди молодежи 18–24 лет правильный вариант выбрали только 19%.

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Чем ОСАГО отличается от КАСКО, знают 34% респондентов. Участники 45–54 лет и 55–64 лет разбираются в отличиях двух видов страхования лучше всех (43%), тогда как молодые люди и респонденты старше 65 лет чаще давали неточные ответы (48% и 63% соответственно). Напомним, что ОСАГО защищает от возмещения ущерба, нанесенного другим участникам ДТП, а КАСКО — от повреждений или утраты своего автомобиля, независимо от вины владельца.

Вопросы о том, какой ущерб покрывает ОСАГО в случае ДТП, вызвали затруднения у части респондентов. Почти половина опрошенных (49%) ответили правильно: полис покрывает ремонт автомобиля пострадавшего и/или компенсирует вред здоровью. Среди участников старше 65 лет таких оказалось меньше — около 45% не знают точно, какие риски покрывает этот полис.

ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев транспортных средств. Для оформления полиса необходимо обратиться в лицензированную страховую компанию (офис или онлайн).



Стоимость полиса может снизиться за счет льготных коэффициентов и скидок, доступных определенным категориям водителей. Так, скидка по коэффициенту КБМ (за безаварийную езду) уменьшает цену на 5–50% в зависимости от стажа без аварий. В рамках некоторых акций, например, при покупке авто с пробегом через сервис «Селект» от Авито до конца августа в Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае, полис ОСАГО можно оформить бесплатно.