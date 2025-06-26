«В пшеничной комнате играем на живых инструментах». В краснодарском книжном впервые пройдет музыкальный эксперимент-квартирник
В краснодарском книжном магазине «Чарли» состоится музыкальный вечер (16+)
Участница образовательного проекта Vita Nuova София Байчибаева анонсировала на 29 июня квартирник в книжном магазине «Чарли».
Краснодарцев приглашают стать частью мероприятия: сыграть на музыкальных инструментах, спеть любимую песню или просто слушать музыку и подпевать.
«Вы профи или только учитесь, играете на гитаре или губной гармошке, поете на сцене или только в душе, любите внимание или хотите тихонько сидеть и наблюдать — это мероприятие для вас», — написала София в анонсе.
Пахнет книгами и кофе:
«В пшеничной комнате с пушистыми креслами-мешками играем на живых инструментах, делаем все хорошее и не делаем плохого», — отметили сотрудники «Чарли».
Квартирник состоится 29 июня в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная запись.
Как писали Юга.ру, 27 июня в краснодарском этно-дворике Tulum пройдет концерт DJ Stonik1917 и Николая Редькина.