«В пшеничной комнате играем на живых инструментах». В краснодарском книжном впервые пройдет музыкальный эксперимент-квартирник

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарском книжном магазине «Чарли» состоится музыкальный вечер (16+)

Участница образовательного проекта Vita Nuova София Байчибаева анонсировала на 29 июня квартирник в книжном магазине «Чарли».

Краснодарцев приглашают стать частью мероприятия: сыграть на музыкальных инструментах, спеть любимую песню или просто слушать музыку и подпевать.

«Вы профи или только учитесь, играете на гитаре или губной гармошке, поете на сцене или только в душе, любите внимание или хотите тихонько сидеть и наблюдать — это мероприятие для вас», — написала София в анонсе.

Пахнет книгами и кофе:

«В пшеничной комнате с пушистыми креслами-мешками играем на живых инструментах, делаем все хорошее и не делаем плохого», — отметили сотрудники «Чарли».

Квартирник состоится 29 июня в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная запись.

Как писали Юга.ру, 27 июня в краснодарском этно-дворике Tulum пройдет концерт DJ Stonik1917 и Николая Редькина.

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«В пшеничной комнате играем на живых инструментах». В краснодарском книжном впервые пройдет музыкальный эксперимент-квартирник
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