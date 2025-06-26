«В пшеничной комнате играем на живых инструментах». В краснодарском книжном впервые пройдет музыкальный эксперимент-квартирник

Участница образовательного проекта Vita Nuova София Байчибаева анонсировала на 29 июня квартирник в книжном магазине «Чарли».

Краснодарцев приглашают стать частью мероприятия: сыграть на музыкальных инструментах, спеть любимую песню или просто слушать музыку и подпевать.

«Вы профи или только учитесь, играете на гитаре или губной гармошке, поете на сцене или только в душе, любите внимание или хотите тихонько сидеть и наблюдать — это мероприятие для вас», — написала София в анонсе.