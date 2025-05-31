Многодетные семьи получат приоритет на выкуп купе в поездах на юг
Многодетные семьи смогут в приоритетном порядке выкупать места в двух купе в поездах южных направлений
30 мая пресс-служба РЖД сообщила о тестировании новой услуги для многодетных семей. С 23 июня они в приоритетном порядке смогут выкупать билеты купе (до двух — по 8 мест).
Это касается поездов, курсирующих на Черноморское побережье и на курорты Кавказских Минеральных Вод.
Новые поезда и двухэтажные составы:
Чтобы воспользоваться услугой, нужно получить статус «Большая семья» в программе «РЖД Бонус». Это можно сделать лично в кассах ж/д вокзалов, предъявив подтверждающие документы. Статус «Большая семья» дают семьям с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18-летнего возраста.
После получения статуса, билеты можно купить на сайте, выбрав отметку «места для многодетных».
В РЖД отметили, что это пилотный проект. Если он окажется успешным, его расширят и на другие направления.
Как писали Юга.ру, жители регионов России не могут купить билеты на поезда в Краснодарский край. В РЖД объяснили причину.