Многодетные семьи получат приоритет на выкуп купе в поездах на юг

Многодетные семьи смогут в приоритетном порядке выкупать места в двух купе в поездах южных направлений

30 мая пресс-служба РЖД сообщила о тестировании новой услуги для многодетных семей. С 23 июня они в приоритетном порядке смогут выкупать билеты купе (до двух — по 8 мест). Это касается поездов, курсирующих на Черноморское побережье и на курорты Кавказских Минеральных Вод.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно получить статус «Большая семья» в программе «РЖД Бонус». Это можно сделать лично в кассах ж/д вокзалов, предъявив подтверждающие документы. Статус «Большая семья» дают семьям с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18-летнего возраста.

После получения статуса, билеты можно купить на сайте, выбрав отметку «места для многодетных».

В РЖД отметили, что это пилотный проект. Если он окажется успешным, его расширят и на другие направления.