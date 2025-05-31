Многодетные семьи получат приоритет на выкуп купе в поездах на юг

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Многодетные семьи смогут в приоритетном порядке выкупать места в двух купе в поездах южных направлений

30 мая пресс-служба РЖД сообщила о тестировании новой услуги для многодетных семей. С 23 июня они в приоритетном порядке смогут выкупать билеты купе (до двух — по 8 мест).

Это касается поездов, курсирующих на Черноморское побережье и на курорты Кавказских Минеральных Вод. 

Новые поезда и двухэтажные составы:

Чтобы воспользоваться услугой, нужно получить статус «Большая семья» в программе «РЖД Бонус». Это можно сделать лично в кассах ж/д вокзалов, предъявив подтверждающие документы. Статус «Большая семья» дают семьям с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18-летнего возраста. 

После получения статуса, билеты можно купить на сайте, выбрав отметку «места для многодетных». 

В РЖД отметили, что это пилотный проект. Если он окажется успешным, его расширят и на другие направления.

Как писали Юга.ру, жители регионов России не могут купить билеты на поезда в Краснодарский край. В РЖД объяснили причину.

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Многодетные семьи получат приоритет на выкуп купе в поездах на юг
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