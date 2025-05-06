Больше не нужно искать VIN-код: Авито запустил публикацию объявлений о продаже авто по госномеру

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Теперь для создания объявления о продаже автомобиля на Авито достаточно госномера. Вводить VIN-код больше не нужно

Большинство автовладельцев знают свой госномер, а VIN-код, который раньше требовался для создания объявления о продаже машины на Авито Авто, приходилось искать в документах. Теперь сервис автоматически загружает технические характеристики автомобиля по госномеру — вводить VIN больше не нужно.

Новая функция доступна в мобильном приложении сервиса и скоро появится в веб-версии.

Дзен на Тургеневском мосту:

Как это работает:

  • Введите госномер — система автоматически загрузит технические характеристики автомобиля из базы данных.
  • Добавьте детали — укажите пробег, загрузите фото и установите цену (ее поможет определить сервис Авито Оценка).
  • После заполнения всех полей объявление готово к размещению.

Важно: если информации по госномеру будет недостаточно, система может запросить VIN-код.

Как писали Юга.ру, по данным «Автостата», Краснодарский край стал одним из самых «автомобильных» регионов России.

Авито Автомобили Интернет Торговля

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