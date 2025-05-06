Больше не нужно искать VIN-код: Авито запустил публикацию объявлений о продаже авто по госномеру
Теперь для создания объявления о продаже автомобиля на Авито достаточно госномера. Вводить VIN-код больше не нужно
Большинство автовладельцев знают свой госномер, а VIN-код, который раньше требовался для создания объявления о продаже машины на Авито Авто, приходилось искать в документах. Теперь сервис автоматически загружает технические характеристики автомобиля по госномеру — вводить VIN больше не нужно.
Новая функция доступна в мобильном приложении сервиса и скоро появится в веб-версии.
Дзен на Тургеневском мосту:
Как это работает:
- Введите госномер — система автоматически загрузит технические характеристики автомобиля из базы данных.
- Добавьте детали — укажите пробег, загрузите фото и установите цену (ее поможет определить сервис Авито Оценка).
- После заполнения всех полей объявление готово к размещению.
Важно: если информации по госномеру будет недостаточно, система может запросить VIN-код.
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