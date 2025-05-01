Краснодарский край стал одним из самых «автомобильных» регионов России — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кубань заняла второе место в списке регионов РФ с самым большим количеством легковых автомобилей

29 апреля аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России на 1 тыс. жителей в среднем насчитывается 331 автомобиль (по состоянию на 1 января 2025 года). Однако в зависимости от региона этот показатель может сильно отличаться.

По данным аналитиков, среди субъектов РФ лидером по количеству автомобилей стала Самарская область. В этом регионе на 1 тыс. человек зарегистрировано в среднем 364 машины.

«Город рассчитан на 300 тыс. человек»:

На втором месте оказался Краснодарский край. На Кубани на 1 тыс. жителей оформлены 354 автомобиля.

Третье место занял Татарстан (351 машина на 1 тыс. человек), четвертое — Челябинская область (349 машин), а пятое — Ростовская область (343 машины).

В Москве и Санкт-Петербурге уровень автомобилизации населения уступает общероссийскому значению. В столице РФ на 1 тыс. жителей приходится 313 легковых автомобилей, а в Северной столице — 329.

Как писали Юга.ру, в начале марта в районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы. Они должны решить проблему летних пробок.

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