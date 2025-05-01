Краснодарский край стал одним из самых «автомобильных» регионов России — аналитики

29 апреля аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России на 1 тыс. жителей в среднем насчитывается 331 автомобиль (по состоянию на 1 января 2025 года). Однако в зависимости от региона этот показатель может сильно отличаться.



По данным аналитиков, среди субъектов РФ лидером по количеству автомобилей стала Самарская область. В этом регионе на 1 тыс. человек зарегистрировано в среднем 364 машины.