Краснодарский край стал одним из самых «автомобильных» регионов России — аналитики
Кубань заняла второе место в списке регионов РФ с самым большим количеством легковых автомобилей
29 апреля аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России на 1 тыс. жителей в среднем насчитывается 331 автомобиль (по состоянию на 1 января 2025 года). Однако в зависимости от региона этот показатель может сильно отличаться.
По данным аналитиков, среди субъектов РФ лидером по количеству автомобилей стала Самарская область. В этом регионе на 1 тыс. человек зарегистрировано в среднем 364 машины.
«Город рассчитан на 300 тыс. человек»:
На втором месте оказался Краснодарский край. На Кубани на 1 тыс. жителей оформлены 354 автомобиля.
Третье место занял Татарстан (351 машина на 1 тыс. человек), четвертое — Челябинская область (349 машин), а пятое — Ростовская область (343 машины).
В Москве и Санкт-Петербурге уровень автомобилизации населения уступает общероссийскому значению. В столице РФ на 1 тыс. жителей приходится 313 легковых автомобилей, а в Северной столице — 329.
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