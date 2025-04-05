В Геленджике семнадцатилетнему Родиону Крджоняну требуется дорогостоящее лекарство на год. Как помочь мальчику?

Родион начал ходить в год и два месяца. Но походка была неуверенная, он не бегал и не прыгал. В семь лет ему диагностировали мышечную дистрофию Дюшенна. Это неизлечимое заболевание, при котором постепенно атрофируются мышцы, нарушается работа сердца и легких.



Врачи рекомендовали Родиону пожизненный прием препарата дефлазакорт, как поддерживающую терапию. Родители мальчика сначала покупали его сами, а когда перестали справляться, им дважды помог «Русфонд». Бесплатно лекарство не получить. По решению суда Родиону выдают другой назначенный врачами препарат — амондис 45.



«Благодаря комплексному лечению двумя препаратами и регулярным занятиям дома у Родиона нет отрицательной динамики. Сын любознательный, общительный, развитый, старается жить, насколько это возможно, полноценной жизнью: частично себя обслуживает, хорошо учится в школе, ходит на массовые мероприятия для детей-инвалидов, общается со сверстниками», — поделилась мама мальчика Надежда Крджонян.



Прекращение приема дефлазакорта может привести к резкому ухудшению состояния Родиона — прогрессированию мышечной слабости, а при замене препарата не исключены тяжелые побочные эффекты.

«У Родиона прогрессирующая миопатия Дюшенна. С семи лет мальчик по жизненным показаниям принимает препарат дефлазакорт. В результате общее состояние Родиона улучшилось, прогрессирование заболевания замедлилось. Терапию препаратом дефлазакорт необходимо продолжать, его отмена может привести к резкому ухудшению состояния мальчика. Лекарство не зарегистрировано в России, но разрешено к ввозу и применению», — рассказала педиатр городской больницы Геленджика Ева Бортник.



Родители Родиона не могут самостоятельно оплатить лекарство на год. Всего требуется 248 694 рубля .



Как ему помочь?