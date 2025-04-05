В Геленджике семнадцатилетнему Родиону Крджоняну требуется дорогостоящее лекарство на год. Как помочь мальчику?

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств на лекарство мальчику из Геленджика с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна

Родион начал ходить в год и два месяца. Но походка была неуверенная, он не бегал и не прыгал. В семь лет ему диагностировали мышечную дистрофию Дюшенна. Это неизлечимое заболевание, при котором постепенно атрофируются мышцы, нарушается работа сердца и легких. 

Врачи рекомендовали Родиону пожизненный прием препарата дефлазакорт, как поддерживающую терапию. Родители мальчика сначала покупали его сами, а когда перестали справляться, им дважды помог «Русфонд». Бесплатно лекарство не получить. По решению суда Родиону выдают другой назначенный врачами препарат — амондис 45.

«Благодаря комплексному лечению двумя препаратами и регулярным занятиям дома у Родиона нет отрицательной динамики. Сын любознательный, общительный, развитый, старается жить, насколько это возможно, полноценной жизнью: частично себя обслуживает, хорошо учится в школе, ходит на массовые мероприятия для детей-инвалидов, общается со сверстниками», — поделилась мама мальчика Надежда Крджонян.

Прекращение приема дефлазакорта может привести к резкому ухудшению состояния Родиона — прогрессированию мышечной слабости, а при замене препарата не исключены тяжелые побочные эффекты.

«У Родиона прогрессирующая миопатия Дюшенна. С семи лет мальчик по жизненным показаниям принимает препарат дефлазакорт. В результате общее состояние Родиона улучшилось, прогрессирование заболевания замедлилось. Терапию препаратом дефлазакорт необходимо продолжать, его отмена может привести к резкому ухудшению состояния мальчика. Лекарство не зарегистрировано в России, но разрешено к ввозу и применению», — рассказала педиатр городской больницы Геленджика Ева Бортник.

Родители Родиона не могут самостоятельно оплатить лекарство на год. Всего требуется 248 694 рубля.

Как ему помочь?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Родиона Крджоняна);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Родиона Крджоняна. Без НДС.

Ранее Юга.ру публиковали подборку краснодарских благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях.

Благотворительность Геленджик Дети Дети с инвалидностью Здоровье Медицина Русфонд

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