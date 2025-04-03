«Гармония Востока и весны». В краснодарском Японском саду зацвели тюльпаны
Краснодарский фотограф опубликовал кадры тюльпанов, распустившихся в Японском саду
2 апреля краснодарский фотограф Дмитрий Лобанов поделился кадрами тюльпанов из Японского сада. Их можно найти во дворике Цубо Ниво.
Автор фото назвал цветочную композицию «гармонией Востока и весны».
Сами цветы нежно-розового оттенка, как и другие распустившиеся в Японском саду растения — сакура, миндаль, магнолия.
Напомним, что в конце марта в краснодарском Ботаническом саду распустились 150 тыс. тюльпанов.
Ранее Юга.ру публиковали весенний гид по Краснодару и показали 15 цветущих локаций для фото с магнолиями, сакурой и рододендронами.
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