«Гармония Востока и весны». В краснодарском Японском саду зацвели тюльпаны

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

Краснодарский фотограф опубликовал кадры тюльпанов, распустившихся в Японском саду

2 апреля краснодарский фотограф Дмитрий Лобанов поделился кадрами тюльпанов из Японского сада. Их можно найти во дворике Цубо Ниво.

Автор фото назвал цветочную композицию «гармонией Востока и весны».

  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

Сами цветы нежно-розового оттенка, как и другие распустившиеся в Японском саду растения — сакура, миндаль, магнолия.

  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

Напомним, что в конце марта в краснодарском Ботаническом саду распустились 150 тыс. тюльпанов.

Ранее Юга.ру публиковали весенний гид по Краснодару и показали 15 цветущих локаций для фото с магнолиями, сакурой и рододендронами.

Ботаника Краснодар парк «Краснодар» Парки Растениеводство Сергей Галицкий цветы Экология Японский сад

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