«Гармония Востока и весны». В краснодарском Японском саду зацвели тюльпаны

Краснодарский фотограф опубликовал кадры тюльпанов, распустившихся в Японском саду

2 апреля краснодарский фотограф Дмитрий Лобанов поделился кадрами тюльпанов из Японского сада. Их можно найти во дворике Цубо Ниво.



Автор фото назвал цветочную композицию «гармонией Востока и весны».

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

Сами цветы нежно-розового оттенка, как и другие распустившиеся в Японском саду растения — сакура, миндаль, магнолия.

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру