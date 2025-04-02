Отключить отопление в квартирах или оставить? Власти Ставрополья запустили опрос в телеграм-канале
Жители Невинномысска в Ставропольском крае должны выбрать, продолжить или завершить отопительный сезон
Утром 1 апреля мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что в городе пять дней подряд среднесуточная температура держится выше 8 °С. По закону, в таком случае можно завершать отопительный сезон.
Глава города запустил голосование в своем телеграм-канале. Он предложил жителям выбрать, когда отключать отопление — 2 или 15 апреля. Опрос собрал 2,4 тыс. голосов или около 300 комментариев. Под постом мнения разделились: одни люди пишут, что в квартирах очень жарко и трудно дышать, другие считают, что еще может похолодать, поэтому отопление отключать рано.
Вечером того же дня Миненков опубликовал результаты опроса. В итоге 51% участников голосования высказались за продление отопительного сезона до 15 апреля, против — 49%.
Мэр добавил, что в течение недели ожидаются дожди, а с 10 апреля прогнозируется резкое понижение дневной температуры воздуха.
«Осенью просим включить, весной — убавить»:
Власти Ставропольского края регулярно практикуют опросы в телеграм-каналах. Ранее губернатор Ставрополья проводил голосование о запуске салюта на 9 мая и дополнительном выходном дне 30 апреля в честь Радоницы.
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