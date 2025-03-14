«Осенью просим включить, весной — убавить». Жители Краснодара требуют отключить отопление из-за жаркой погоды

Жители Краснодара пожаловались на жару в квартирах

14 марта в телеграм-чате Муниципального центра управления Краснодара жители массово жалуются на жару в квартирах.

К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +29 °С:

Люди пишут, что в жилье невозможно находиться. Приводим некоторые комментарии:

«Это что за издевательство с этим отоплением, по-другому не назовешь. Батареи раскаленные, везде, где можно, обложили одеялами. Все окна на распашку. В квартире 30 °C. ГУК заявку принял, но отвечают, что нет технической возможности убавить, а отключить совсем без приказа об окончании отопительного сезона они права не имеют».

«Вот увидите, как на следующей неделе при похолодании уменьшится и температура в батареях».

«При Евланове батареи (у меня точно!) днем были теплые, а к вечеру горячели. Даже по местному ТВ такой режим работы отопления заявлялся и реально работал. С того времени у котельных должно лишь прибавиться интеллекта».

«Почему потребители должны жаловаться, писать заявки, куда-то обращаться, устанавливать какое-то дополнительное оборудование за свой счет. Потребитель обязан оплатить услугу. А поставщик — оказать услугу, соответствующую установленным нормам. А мы постоянно, как те бедные родственники: осенью просим включить, весной — убавить».

«В квартирах газовая камера от отопления, как для уничтожения населения. Это опыты на выживаемость над людьми проводят? Звонили в ГУК, КТЭ, РЭП, ТЭК — все друг на друга сваливают, геноцид самый настоящий».

«У меня окна открыты, в квартире 30 °C, днем было 32 °C. Батареи раскаленные, замотали теплыми одеялами. Маленьким детям опасен перегрев, у них еще не сформировалась нормальная терморегуляция».

«Есть температурный график, который АТЭК должны соблюдать, он согласован с администрацией. Но они это не соблюдают. Вызывайте УК на составление акта замера температуры в квартире, далее заявление на перерасчет по перетопу».

В Краснодарском крае отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 °C.

В 2024 году в Краснодаре начали отключать батареи в многоквартирных домах с 5 апреля. Школы, детские сады, больницы и поликлиники должны подавать заявку на прекращение подачи ресурса.