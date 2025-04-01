Власти Сочи планируют открыть десять новых пляжей к началу сезона. Всего их будет 180

31 марта пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что к курортному сезону власти планируют открыть 180 благоустроенных пляжей. По словам главы города Андрея Прошунина, 10 из них — новые. Пляжи на Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, на набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское будут открывать с 1 мая. Остальные территории заработают 1 июня.

Власти также обещают благоустроить 22 пляжа для людей с инвалидностью и других маломобильных отдыхающих.



В мэрии Сочи отметили, что на майские праздники на курорте забронировали 57% средств размещения. В начале сезона ждут более 350 тыс. туристов.



«Сейчас в нашем городе одновременно находятся порядка 115 тыс. гостей, средняя загрузка составляет 68,5%. Ожидаем, что высокий сезон начнется уже через месяц», — рассказал глава курорта Андрей Прошунин.

Летом в Сочи будут работать около 2,4 тыс. средств размещения с номерным фондом свыше 150 тыс. мест. Наибольший турпоток ожидается в июле-августе. На этот период в городе уже забронировали более 60% номерного фонда, а в горном кластере — 47%.