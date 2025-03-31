Минтранс хочет запустить морское сообщение из Сочи в Абхазию. Его ждут уже 33 года

«По географии мы планируем Сочи, есть варианты выхода в Абхазию, это уже международное движение. Я считаю, что это, безусловно, будет интересно для россиян».

28 марта глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил , что ведомство рассматривает варианты запуска пассажирских перевозок по Черному морю из Сочи по различным направлениям, включая Абхазию:

По его словам, организация таких маршрутов — это компетенция администрации Сочи, но Минтранс поддержит инициативу. Ведомство сформировало рабочую группу.

Глава Минтранса отметил, что у предпринимателей есть необходимые суда, и они готовы приступить к перевозкам. Однако властям нужно оценить потенциальный пассажиропоток и экономическую эффективность проекта.



Напомним, что с 2022 года скоростной катамаран должен был возобновить рейсы из Сочи в Сухум, но перевозки отменили. Запуск морского сообщения ждут 33 года.



Отметим, что 24 марта в Минтрансе РФ заявили, что на юге России планируют возобновить регулярное морское сообщение, которое свяжет курорты черноморского побережья.