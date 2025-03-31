В Краснодаре и Ростове-на-Дону появится каршеринг «Ситидрайв»

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото пресс-службы компании «Ситидрайв»
    © Фото пресс-службы компании «Ситидрайв»

Сервис по краткосрочной аренде автомобилей в апреле запустят в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Пресс-служба компании «Ситидрайв» сообщила Юга.ру, что со 2 апреля сервис по аренде автомобилей начнет работать в Ростове-на-Дону, а с 9 апреля — в Краснодаре.

Сервис предлагает разные тарифы: поминутный, фиксированный, пакетные предложения от 2 часов до 7 дней и подписку «Надолго», по которой машину без оклейки можно арендовать от одного до 36 месяцев с возможностью выкупа. Опцией смогут воспользоваться и юридические лица.

Водители смогут ездить на арендованной машине как по городу, так и за городом — на расстоянии до 250 км от города и до 2 тыс. км по пакетному предложению. Для аренды будут доступны около 300 автомобилей разных классов.

В центре Краснодара плата за парковку увеличится до 90 рублей за час:

Арендовать машину могут водители от 18 лет, независимо от стажа вождения. Для этого нужно скачать приложение «Ситидрайв». Для регистрации понадобится паспорт и права.

«Ситидрайв берет на себя оплату городских парковок, топлива, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Для пользователей также будут доступны КАСКО, страхование жизни и здоровья, а также программа лояльности с кэшбэком от стоимости поездок», — добавили в компании.

В Сочи сервис каршеринга «Ситидрайв» работает с 2021 года, когда сменил название «Юдрайв», под которым запустился на курорте в 2017 году. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае начали выдавать регистрационные знаки с регионом «323».

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