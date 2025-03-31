В Краснодаре и Ростове-на-Дону появится каршеринг «Ситидрайв»

Сервис по краткосрочной аренде автомобилей в апреле запустят в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Пресс-служба компании «Ситидрайв» сообщила Юга.ру, что со 2 апреля сервис по аренде автомобилей начнет работать в Ростове-на-Дону, а с 9 апреля — в Краснодаре.

Сервис предлагает разные тарифы: поминутный, фиксированный, пакетные предложения от 2 часов до 7 дней и подписку «Надолго», по которой машину без оклейки можно арендовать от одного до 36 месяцев с возможностью выкупа. Опцией смогут воспользоваться и юридические лица.

Водители смогут ездить на арендованной машине как по городу, так и за городом — на расстоянии до 250 км от города и до 2 тыс. км по пакетному предложению. Для аренды будут доступны около 300 автомобилей разных классов.